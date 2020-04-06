Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 6 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість інфікованих в Україні перевищила 1300

В Україні число людей, заражених коронавірусом, продовжує зростати і станом на 6 квітня вже перевищила 1300 осіб. Кількість летальних випадків збільшилося до 37 померли, а 28 людей повністю одужали. У списку інфікованих лідирує Київ, Чернівецька і Тернопільська області. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика Моз - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 6 квітня

Київ - 225 інфікованих (3 летальних). Перший випадок COVID-19 у Києві був зафіксований 16 березня. За повідомленням мера, за останню добу коронавірус підтверджений у 31 особи – 18 жінок у віці від 21 до 78 років та 13 чоловіків у віці від 19 до 78 років. Всього кількість хворих у столиці становить 245.

Чернівецька область - 220 інфікованих (5 летальних). Саме тут 3 березня було отримано перше підтвердження COVID-19 не тільки в регіоні, але і в Україні. За повідомленням ОДА, станом на 5 квітня в реанімації у важкому стані перебувають більше 10 осіб хворих коронавірусом і дві дитини з підозрою на COVID-19.

Тернопільська область - 160 інфікованих (2 летальних). Перше інфікування COVID-19 було підтверджено 20 березня. На сьогоднішній день в області налічується 160 випадків захворювання коронавірусом. 106 з яких – у жителів Монастириського району.

Івано-Франківська область - 105 інфікованих (6 летальних). Перше зараження COVID-19 зафіксовано 19 березня. За повідомленням мера, у породіллі, яка померла в пологовому будинку Івано-Франківська, коронавірус не підтвердився, хоча раніше вказувалася саме ця причина смерті.

Київська область - 88 інфікованих (4 летальних). Вперше зараження COVID-19 в області було виявлено 17 березня. За повідомленням місцевої ОДА, в регіоні підтверджені 88 випадків інфікування, з яких 5 дітей. Найбільше число хворих спостерігається в Обухівському, Києво-Святошинському районах. 5 людей померли.

Вінницька область - 75 інфікованих. Перший випадок інфікування підтверджений 25 березня. За повідомленням ОДА, за останню добу захворіли двоє дітей. Найбільше число інфікованих зареєстровано у Вінниці.

Черкаська область - 60 інфікованих (1 летальний). Перший випадок хвороби підтверджено 22 березня. Осередком коронавіруса в регіоні вважається місто Кам'янка, де на сьогоднішній день зафіксовано 28 інфікованих.

Сумська область - 49 інфікованих (2 летальних). Перший випадок коронавіруса на Сумщині було виявлено 25 березня. За останню добу було підтверджено 12 нових випадків зараження.

Запорізька область - 39 інфікованих. Відразу 5 підтверджень коронавіруса тут вперше датовані 25 березня. За інформацією місцевої ОДА, на сьогодні зафіксовано 40 випадків захворювання. За останню добу виявлено 9 інфікованих, в т. ч. одна дитина.

Рівненська область - 38 інфікованих (4 летальних). Одразу 9 випадків зараження вперше були виявлені 27 березня у жителів Сарненського району, який вважається осередком коронавіруса в регіоні. На сьогоднішній день тут виявлено 22 хворих, також 5 осіб померли.

Кіровоградська область - 37 інфікованих. Перший офіційно підтверджений випадок зараження зафіксовано 29 березня. За останню добу кількість хворих людей збільшилася вдвічі. Найбільше число COVID-19 нараховується Кропивницького районі.

Закарпатська область - інфікованих 28. Перший випадок зараження коронавірусом підтверджений 26 березня у 69-річної мешканки Мукачева. За даними ОДА, в Ужгороді захворів 28-річний священик з родиною. Також повідомляється про одному випадку одужання.

Одеська область - 26 інфікованих. Перше підтвердження коронавіруса в області отримано 24 березня. За повідомленням мера, за останню добу виявлено ще одне нове зараження.

Волинська область - 19 інфікованих (2 летальних). Перший випадок зараження коронавірусом в області зафіксовано 25 березня. Також COVID-19 був діагностований у директора міської лікарні. Пізніше повідомлялося, що два медика заразилися коронавірусом після розтину померлого від коронавіруса лікаря-гінеколога.

Львівська область - 15 інфікованих. Перший випадок зараження в регіоні був підтверджений 20 березня. За повідомленням місцевої ОДА, в області зафіксували першу смерть від COVID-19. Помер 69-річний чоловік з важкою пневмонією.

Дніпропетровська область - 14 інфікованих. У порівнянні з попереднім днем, число заражених людей в області не збільшилася. Перше підтвердження коронавіруса тут було отримано 19 березня.

Житомирська область - 11 інфікованих (2 летальних). Вперше підтвердження інфікування тут отримано 12 березня. За останню добу заразилися ще дві людини – жителів Бердичева та Малина.

Хмельницька область - 10 інфікованих. Перший випадок появи коронавіруса зафіксовано 27 березня. За останню добу офіційна кількість інфікованих не змінилося.

Херсонська область - 10 інфікованих (1 летальний). На Херсонщині перше інфікування було виявлено 25 березня у жінки, яка вже одужала. 3 квітня у медсестри районної лікарні посмертно підтвердився COVID-19. За останню добу виявлено ще два випадки захворювання у жителів Херсона.

Полтавська область - 9 інфікованих. Перший випадок коронавіруса в області був підтверджений 27 березня. За повідомленням ОДА, на сьогодні виявлено черговий випадок зараження у 42-річного мешканця Миргорода.

Донецька область - 8 інфікованих. Також станом на 6 квітня незмінним залишається кількість хворих у регіоні. Тут перший випадок коронавіруса датується 18 березня.

Чернігівська область - 7 інфікованих. Перше інфікування тут відбулося 26 березня. За даними поліції Чернігівської області, 5 квітня помер інфікований коронавірусом пацієнт, який напередодні намагався втекти з лікарні.

Луганська область - 3 інфікованих. Число інфікованих у регіоні на сьогоднішній день залишається незмінним. Перший випадок COVID-19 був підтверджений 25 березня.

Харківська область - 1 інфікований. Також без змін спостерігається ситуація на Харківщині. Перший випадок коронавіруса тут зафіксовано 28 березня.

Миколаївська область – інфікованих немає. На сьогоднішній день це єдина область в Україні, де не зафіксовано жодного випадку зараження COVID-19.