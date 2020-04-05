Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 5 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в Украине коронавирус подтвержден у более 150 человек

Число инфицированных коронавирусом в Украине стремительно возрастает. За последние сутки заболело более 150 человек. Всего по официальным данным на 5 апреля количество заразившихся составляет 1225, а умерших – 32 человека. Подробнее о географии распространения COVID-19, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 5 апреля

Черновицкая область - 206 инфицированных (5 летальных). Первый случай в регионе и в Украине был подтвержден 3 марта. По сообщению ОГА, за последние сутки зафиксировано более 20 случаев, а общее количество инфицированных в области составило 225 человек.

Киев - 195 инфицированных. В столице первый случай заражения был подтвержден 16 марта. 3 апреля зафиксирована первая смерть – умер 70-летний мужчина. По сообщению мэра, коронавирусом заразились 214 человек, в том числе за последние сутки – 25 человек: 15 женщин в возрасте от 23 до 65 лет и 10 мужчин в возрасте от 17 до 68 лет.

Тернопольская область - 135 инфицированных (2 летальных). Первый случай коронавируса в области был подтвержден 20 марта. 25 марта зафиксирована первая смерть в Монастырисском районе. По сообщению Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки зафиксировано 19 новых заражений, наибольшее количество которых – в Монастырском районе.

Ивано-Франковская область - 94 инфицированных (6 летальных). Первый случай инфицирования зафиксирован 19 марта у женщины, которая позже умерла. По сообщению ОГА, за сегодняшний день зарегистрировано 34 случая инфицирования, в том числе у одной беременной женщины. Также подтверждена шестая смерть от COVID-19.

Киевская область - 77 инфицированных (4 летальных). Первое заражение в Киевской области зафиксировано 17 марта. 29 марта скончались двое мужчин. По сообщению местной ОГА, область готовится к вспышке эпидемии к 20-м числам апреля.

Винницкая область - 66 инфицированных. Первое подтверждение коронавируса в области получено 25 марта. По сообщению ОГА, за сутки число заражений возросло до 66, из которых пятеро больных – в тяжелом состоянии.

Черкасская область - 61 инфицированный (1 летальный). Первый случай заболевания выявлен 22 марта. Очагом коронавируса в регионе считается город Каменка. Первая смерть от COVID-19 зафиксирована у приезжего в Умань хасида из США. По сообщению ОГА, диагноз также подтвердился у его семьи.

Сумская область - 37 инфицированных (2 летальных). Впервые COVID-19 обнаружили 25 марта у 78-летней пациентки, которая в тот же день умерла. По сообщению Сумского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на сегодняшний день коронавирус найден у двоих детей младше 10 лет.

Ровненская область - 31 инфицированных (4 летальных). Первые 9 случаев заражения коронавирусом были зафиксированы 27 марта у жителей села Тынное, где позже умерли три человека. Сегодня сообщается о пятой смерти от COVID-19 – у 77-летнего жителя Марнинского района были проблемы с сердцем.

Запорожская область - 28 инфицированных. Первые 5 случаев инфицирования в регионе получили подтверждение 25 марта. По информации областного лабораторного центра, на сегодня зафиксирован 31 случай инфицирования, в т.ч. 12 – в Запорожье.

Одесская область - 26 инфицированных. Первое подтверждение коронавирусной инфекции зафиксировано 24 марта. По сообщению ОГА, сегодня инфицированы 26 жителей области, из которых три человека в тяжелом состоянии.

Закарпатская область - 24 инфицированных. Первый официально подтвержденный случай инфицирования COVID-19 зафиксирован 26 марта у 69-летней жительницы Мукачево.

Кировоградская область - 19 инфицированных. Первый случай заражения был подтвержден 29 марта. По данным ОГА, за последние сутки число инфицирование COVID-19 выросло до 23 человек, из которых наибольшее число – в Кропивницком районе.

Волынская область - 17 инфицированных (1 летальный). Первый случай заражения COVID-19 был подтвержден 25 марта у ребенка. Позже инфекция была выявлена у директора городской клинической больницы. По сообщению ОГА, два медика заразились коронавирусом после вскрытия умершего от COVID-19 коллеги.

Львовская область - 14 инфицированных. Первый случай заражения в области был зафиксирован 20 марта. По сообщению местной ОГА, сегодня подтвержден третий случай выздоровления от коронавируса.

Днепропетровская область - 14 инфицированных. Первое подтверждение COVID-19 было зафиксировано 19 марта. По сообщению ОГА, 4 апреля в Днепре подтвердились два случая выздоровления от коронавируса.

Хмельницкая область - 10 инфицированных. Первый случай появления COVID-19 в области датируется 27 марта. По сообщению ОГА, житель Шепетовки, у которого подтвердился коронавирус, предположительно заразился в Почаевской лавре, и мог инфицировать более 70 людей.

Житомирская область - 9 инфицированных (1 летальный). Впервые коронавирус был выявлен 12 марта у жительницы Радомышля, которая на следующий день умерла. По сообщению ОГА, сегодня в Бердичеве скончался мужчина с COVID-19, который находился в коме.

Донецкая область - 8 инфицированных. Коронавирус в регионе первый раз был зафиксирован 18 марта у жителя Мариуполя. Со вчерашнего дня в регионе не увеличилось число заболевших.

Полтавская область - 8 инфицированных. На Полтавщине 27 марта был зафиксирован первый случай коронавируса у 75-летней жительницы Кременчуга. По сообщению ОГА, лабораторно подтвержден очередной случай заражения в области у жителя Миргорода.

Херсонская область - 8 инфицированных (1 летальный). Здесь впервые заболевание было зафиксировано 25 марта. 3 апреля скончалась медсестра районной больницы, у которой COVID-19 подтвердился посмертно. По состоянию на 4 апреля в области зафиксировано еще 4 случая инфицирования: 1 мужчина, 2 женщины и 13-летняя девочка.

Черниговская область - 5 инфицированных. Первый случай инфицирования в области датируется 26 марта. По данным ОГА, на 4 апреля подтверждено 7 случаев заражения, два из которых – за сегодняшний день.

Луганская область - 3 инфицированных. Число инфицированных остается неизменным. Первый случай COVID-19 в регионе получил подтверждение 25 марта.

Харьковская область - 1 инфицированный. Первый и единственный на сегодняшний день случай коронавируса зафиксирован в области 28 марта. По сообщению местной ОГА, подозрение на коронавирус у ребенка не подтвердилось.

Николаевская область – инфицированных нет. И это единственная область в Украине, где официально нет больных COVID-19.