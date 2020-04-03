Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 3 апреля

Темпы распространения коронавируса в Украине растут с каждым днем. Общее количество инфицированных в стране людей на 3 апреля достигло почти 900 человек, а 20 случаев закончились летально. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 3 апреля

Киев - 160 инфицированных. В столице официальное число инфицированных COVID-19 остается наибольшим показателем по Украине и на сегодняшний день, по данным мэрии, составляет 161 человек. Первый случай коронавируса здесь был зарегистрирован 16 марта. А сегодня зафиксирована первая смерть – умер 70-летний мужчина. Также сообщается, что за последние сутки диагноз подтвердился у 27 человек: 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет.

Черновицкая область - 143 инфицированных (5 летальных). Коронавирус впервые был подтвержден в регионе и в Украине 3 марта. 31 марта два человека умерли. По сообщению ОГА, за последние сутки коронавирусом заразились 10 медработников. Также сообщается, что 5 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Тернопольская область - 106 инфицированных (1 летальный случай). Первое подтверждение коронавируса было получено 20 марта. А 25 марта зафиксирована смерть от COVID-19 в Монастырисском районе. Также инфекция подтвердилась у мэра города Монастыриск Андрея Старуха. По сообщению ОГА, за последние сутки в регионе появилось еще 8 заболевших.

Ивано-Франковская область - 74 инфицированных (5 летальных случая). Первый случай инфицирования в регионе зафиксирован 19 марта у женщины, которая позже умерла. 31 марта от коронавируса умерла женщина после родов. Ребенок чувствует себя удовлетворительно. В этот же день от COVID-19 скончалась 60-летняя женщина. По сообщению местных властей, 2 апреля в Ивано-Франковске умерла еще одна роженица с подозрением на коронавирус. Экспресс-тесты выявили более сотни зараженных.

Киевская область - 64 инфицированных (3 летальных случая). Первое заражение в Киевской области было подтверждено 17 марта. Более половины больных лечится дома. 29 марта умерли двое мужчин. На сегодняшний день коронавирус в области подозревают у 258 человек.

Черкасская область - 54 инфицированных. Здесь вирус первый раз был выявлен 22 марта. Очаг COVID-19 зафиксирован в городе Каменка, где число больных превысило 20 человек, из которых – 5 медиков. В город ограничили въезд и выезд.

Винницкая область - 51 инфицированный. Первое подтверждение COVID-19 зафиксировано 25 марта. 27 марта в Виннице заболели 5 медиков. По сообщению ОГА, по состоянию на 2 апреля в области зарегистрировано 133 подозрения на коронавирус, в том числе у четырех детей.

Сумская область - 26 инфицированных (3 летальных случая). Впервые инфекция была обнаружена 25 марта у 78-летней женщины, которая умерла в тот же день. Наиболее количество зараженных людей – в Конотопском районе, где 31 марта умерла вторая женщина. В Сумах во время карантина уволили почти полсотни медицинских работников местного роддома.

Запорожская область - 19 инфицированных. Сразу 5 случаев заражения в регионе были подтверждены 25 марта. Также сообщается об одной выздоровевшей пациентке. За последние сутки заболело еще 6 человек, все они находятся в изоляции.

Ровненская область - 19 инфицированных (3 летальных случая). Инфицирование COVID-19 первый раз было зафиксировано 27 марта у 9 жителей села Тынное, где позже умерли три человека. Позже село было заблокировано. По сообщению ОГА, на сегодня 4 человека с коронавирусом в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Одесская область - 14 инфицированных. Первый случай инфицирования был подтвержден 24 марта. По сообщению ОГА, 2 апреля подтвердились два новых случая заражения – у мужчины 1975 г.р. и у девушки 200 г.р. Оба инфицированных недавно вернулись из-за границы.

Львовская область - 11 инфицированных. В регионе первый случай коронавируса подтвердился 20 марта. По сообщению местной ОГА, в областную инфекционную больницу госпитализированы 38 человек с подозрением на COVID-19 , из них 5 – в тяжелом состоянии.

Днепропетровская область - 10 инфицированных. Первое подтверждение коронавируса в области было получено 19 марта. По сообщению ОГА, 2 апреля подтвердились еще два случая заражения в Кривом Роге и Новомосковске, а общее количество больных выросло до 12.

Волынская область - 10 инфицированных. Первый случай заражения в области подтвердился 25 марта у ребенка. Также инфекция была выявлена у директора городской клинической больницы.

Донецкая область - 6 7 инфицированных. Коронавирус в регионе первый раз был подтвержден 18 марта у жителя Мариуполя.

Кировоградская область - 7 инфицированных. Впервые заражение было выявлено 29 марта. Позже инфицирование COVID-19 подтвердилось в Кропивницком и Долинском районе.

Житомирская область - 6 инфицированных (1 летальный случай). Первый случай в области был официально подтвержден 12 марта у жительницы Радомышля, которая умерла на следующий день. По сообщению ОГА, за последние сутки еще один случай коронавируса выявлен у жительницы Бердичева.

Хмельницкая область - 6 инфицированных. Первый случай заражения здесь был подтвержден 27 марта. По сообщению ОГА, контрольный PLR-тест одной больной показал отрицательный результат.

Полтавская область - 5 инфицированный. В Полтавской области 27 марта был зафиксирован первый случай коронавируса у 75-летней жительницы Кременчуга. По сообщению ОГА, 2 апреля официально подтверждены еще 2 случая заражения у 76-летней женщины и ее 55-летней дочери.

Херсонская область - 4 инфицированный (1 летальный случай). Первый случай заражения в области подтвержден 25 марта. По состоянию на 2 апреля зафиксированы еще три случая, один из которых стал летальным. У 68-летней медсестры Олешковской районной больницы подтвердился COVID-19 после смерти. 130 медиков, контактировавших с женщиной, отправлены в изоляцию.

Луганская область - 3 инфицированных. Первый случай заражения COVID-19 был подтвержден 25 марта. С 28 марта в регионе действуют ограничения на въезд.

Черниговская область - 3 инфицированных. Первое инфицирование здесь зафиксировано 26 марта у жителя Борзнянского района. По данным местной ОГА, 31 марта был зафиксирован третий случай заражения.

Закарпатская область - 1 инфицированный. В регионе ситуация не изменилась. Первый официально подтвержденный случай инфицирования COVID-19 зафиксирован 26 марта у 69-летней жительницы Мукачево.

Харьковская область - 1 инфицированный. Первый случай COVID-19 был подтверждено 28 марта. По сообщению ОГА, 2 апреля в Харькове с подозрением на коронавирус умер мужчина. Также в регионе зафиксировано 15 подозрений на коронавирус.

Николаевская область – инфицированных нет. И это пока единственная область Украины, где инфекция официально не подтверждена. По состоянию на 2 апреля зафиксировано 10 человек с подозрением на COVID-19.