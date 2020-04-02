Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 2 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирусом в Украине заразились 794 человек

Число зараженных коронавирусом в Украине растет с каждым днем. По состоянию на сегодня в стране насчитывается почти 800 больных. Количество смертей от COVID-19 составило 20 человек. При этом случаи заражения выявлены практически во всех областях. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 2 апреля

Киев - 134 инфицированных. В столице сейчас наибольшее количество зараженных по всей Украине. Первый случай коронавируса был зарегистрирован 16 марта. За последние сутки заболели 25 человек. Среди них - годовалый ребенок. Мэр города отметил, что заразилась люди, которые не были за границей.

Черновицкая область - 104 инфицированных (2 летальных). Первое заражение в регионе и в Украине подтверждено 3 марта. Подавляющее большинство больных в области - старшего возраста. Пятеро людей находятся на неинвазивной вентиляции легких. В связи с коронавирусом в области ввели особый режим въезда и выезда.

Тернопольская область - 98 инфицированных (1 летальный случай). Первый случай COVID-19 был подтвержден 20 марта. В инфекционной больнице остаются 4 ребенка, одному из которых 1,5 года, он в тяжелом состоянии. В области заболели коронавирусом 32 медработника.

Киевская область - 57 инфицированных (2 летальных случая). О первом случае COVID-19 в области стало известно 17 марта. Заразился нардеп Сергей Шахов. Более половины больных лечится дома. За последние выходные скончались двое мужчин в возрасте 47 и 49 лет. Обуховский р-н лидирует по количеству инфицированных - коронавирус подтвердился у 19 жителей района (в т.ч. у 2-х детей).

Черкасская область - 52 инфицированных. Коронавирус впервые был обнаружен в области 22 марта. Вспышка COVID-19 зафиксирована в городе Камянка. Из-за этого ограничат въезд и выезд из этого города.

Ивано-Франковская область - 64 инфицированных (3 летальных случая). О первом случае COVID-19 в области сообщили 19 марта. Два человека скончались в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе возможно резкое увеличение случаев COVID-19.

Винницкая область - 49 инфицированных. Первое инфицирование в области подтвердилось 25 марта у винничанки. 38 больных зафиксировано в Виннице. В городе разработали и официально утвердили собственный протокол лечения коронавируса. В области на коронавирус будут проверять всех больных пневмонией.

Запорожская область - 18 инфицированных. О первых случаях заражения COVID-19 стало известно 25 марта. Также сообщается об одной выздоровевшей пациентке. За день стало известно о 6 новых заражений. Все больные сейчас находятся в изоляции, им оказывается медицинская помощь. Состояние больных легкой и средней тяжести.

Ровенская область - 15 инфицированных (3 летальных случая). Впервые инфицирование было подтверждено в регионе 27 марта. В селе Тынное потом умерли три человека. Также коронавирус подтвердился у работницы детской библиотеки.

Одесская область - 13 инфицированных. О COVID-19 в этой области сообщили 24 марта. За последние сутки заразился мужчина 1975 года рождения из города Подольск, девушка 2002 года рождения из города Южный и депутат горсовета Южого. Также в области будут проходить обсервацию 15 человек, которые вернулись в Украину из Грузии.

Сумская область - 19 инфицированных (2 летальных случая). Первое подтверждение болезни было получено 25 марта у 78-летней женщины, которая в тот же день умерла. Сейчас большое количество зараженных в Конотопском районе. 31 марта здесь же зафиксирована вторая смерть от коронавируса, скончалась 59-летняя жительница села Казачье.

Днепропетровская область - 9 инфицированных. Впервые коронавирус здесь зафиксировали 19 марта. По состоянию на 31 марта в области проверяют на коронавирус 12 человек. Также сообщается, что один человек уже выздоровел. В частности, власти Днепра с 3 апреля усиливают ограничительные меры в период карантина.

Львовская область - 6 инфицированных. О коронавирусе в этой области сообщили 20 марта. За последние сутки зафиксированы еще 13 новых подозрений на коронавирус COVID-19. На самоизоляции находятся 122 человека. За все время выписаны - 99 пациентов. С 2 апреля во Львове вводится обязательный масочный режим во всех магазина, запрет на пикники в парках, а также закрывают детские площадки.

Донецкая область - 6 инфицированных. Первый случай коронавируса был подтвержден 18 марта у жителя Мариуполя. Также в ОРДО у женщины подтвердили случай заболевания коронавирусом. Женщина госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки.

Житомирская область - 5 инфицированных (1 летальный случай). О первом случае COVID-19 в этой области сообщили 12 марта. Заразилась жительница Радомышля. На следующий день она умерла.

Кировоградская область - 6 инфицированных. Впервые коронавирус в этой области зафиксировали 29 марта. За сутки заразились еще два человека. Эти больные находятся в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков.

Волынская область - 3 инфицированных. Коронавирус в этом регионе зафиксировали 25 марта, первый случай COVID-19 обнаружили у ребенка. Также коронавирус был обнаружен у директора городской клинической больницы и врача-гинеколога областной больницы. В Волынской области выявили четыре новых случая заражения коронавирусом у медиков одной из больниц Луцка.

Хмельницкая область - 6 инфицированных. О первом случае коронавируса в этой области сообщили 27 марта. За сутки число зараженных коронавирусом возросло вдвое - заболевание было установлено еще у 3 человек - двух жителей Хмельницкого и жителя Шепетовки.

Луганская область - 3 инфицированных. О коронавирусе в этом регионе сообщили 25 марта. Кроме того, 29 марта на территории ОРЛО зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Луганские медики госпитализировали жителя Славяносербського района, у которого выявили заболевание. В этой области действуют ограничения на въезд.

Черниговская область - 3 инфицированных . Первый случай был подтвержден 26 марта у жителя Борзнянского района. 31 марта был лабораторно зафиксирован третий случай заражения в Корюковском районе.

Закарпатская область - 1 инфицированный. О первом случае COVID-19 официально сообщили 26 марта. Заразилась 69-летняя жительница Мукачево. Пока это единственный случай коронавируса в области.

Херсонская область - 1 инфицированный. Первое и единственное инфицирование было выявлено 25 марта у жительницы Геническа.

Полтавская область - 2 инфицированых. 27 марта был подтвержден первый случай COVID-19 в 75-летней женщины из Кременчуга. Впоследствии сообщили, что коронавирусом заразилась и ее дочь.

Харьковская область - 1 инфицированный. Первое и единственное инфицирование было подтверждено в области 28 марта. Заразился мужчина, который был во Франции.

Николаевская область - инфицированных нет. 28 марта было получено первое подтверждение, но этот случай перереестрировали в Киеве. Это единственная область, где нет коронавируса.