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Коронавірус в Україні: кількість заражених зростає

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 21:49
Коронавірус в Україні: кількість заражених зростає
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні зафіксовано 16 випадків коронавірусу

В Україні зросла кількість заражених коронавірусом Covid-19 до 63. Про це повідомив виконувач обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін в ефірі каналу "Україна 24".

Так, за даними Кузіна, сьогодні в Україні було підтверджено 16 нових випадків зараження коронавірусом.

"Станом на зараз у нас 645 підозр та 63 підтверджені випадки", - заявив він.

Крім того, за останню добу в Україні було зафіксовано 114 підозр на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 24 березня, парламент може зібратися на позачергове засідання, щоб прийняти рішення про введення надзвичайного стану в Україні через спалах коронавірусу.

Зазначимо, надзвичайний стан передбачає закриття всіх ринків, торгових і розважальних центрів, театрів, кінотеатрів і музеїв. Також при НС забороняється проведення масових заходів, зупиняється робота громадського транспорту, а медичні установи переходять на роботу у режимі підвищеної готовності.

Крім того, за даними МОЗ, в умовах надзвичайного стану хворих коронавірусом пацієнтів почнуть розміщувати і в приватних клініках.

Також МОЗ розробив новий алгоритм дій у разі поширення коронавірусу на території України.

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