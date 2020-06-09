Коронавирус в Украине: в 5 областях нет новых случаев

Коронавирус не уходит и продолжает распространяться по регионам Украины, но не такими высокими темпами, как в начале пандемии. Ни одного случая болезни не выявлено в Хмельницкой, Николаевской, Полтавской, Луганской и Херсонской областях. Сложная ситуация с экономикой государства вынуждает власти идти на снятие ограничений, не смотря на показатели заболеваемости. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 9 июня - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 27856 человек

умерли от осложнений инфекции 810 украинцев

7 областей и Киев не готовы ослаблять карантин

в Броварах зафиксирована вспышка заболевания в детском саду

следующий этап снятия ограничений в Украине должен начаться 10 июня

массовые мероприятия пока не разрешаются

на Донбассе откроют КПП, но освободят от карантина только абитуриентов

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране заболели коронавирусом 394 человека, умерли 13 больных, выздоровели 217 пациентов. Количество новых зараженных за сутки значительно больше выздоровевших.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 810 больных, вылечились 12412 из 27856 зараженных.

Наибольшее количество новых зараженных за сутки зафиксировано в Черновицкой (31), Львовской (49), Закарпатской (39) областях и Киеве (33).

Под Киевом зафиксирована вспышка заболевания в детском садике. В городе Бровары в детском садике "Калинка" заразились COVID-19 от воспитательницы сразу 9 детей и 3 взрослых. Двое детей были госпитализированы. Образовательное учреждение закрыто на карантин, все работники и родители воспитанников отправлены на самоизоляцию.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 1175 (728 выздоровели)

Волынская обл. – 1113 (299 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 971 (629 выздоровели)

Донецкая обл. – 235 (121 выздоровел)

Житомирская обл. – 935 (500 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1425 (606 выздоровели)

Запорожская обл. – 499 (290 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1602 (992 выздоровели)

Киев – 3 523 ( 925 выздоровели)

Киевская обл. – 1836 (577 выздоровели)

Кировоградская обл. – 562 (422 выздоровели)

Луганская обл. – 54 (43 выздоровел)

Львовская обл. – 2211 (531 выздоровел)

Николаевская обл. – 309 (195 выздоровели)

Одесская обл. – 1010 (376 выздоровели)

Полтавская обл. – 274 (256 выздоровели)

Ровенская обл. – 2094 (1093 выздоровели)

Сумская обл. – 198 (158 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1305 (987 выздоровели)

Харьковская обл. – 1305 (597 выздоровели)

Херсонская обл. – 179 (172 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 518 (338 выздоровели)

Черкасская обл. - 490 (346 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3 729 ( 1150 выздоровели)

Черниговская обл. - 304 (81 выздоровел).

Адаптивный карантин в Украине

Из-за слишком большого количества новых случаев заражения коронавирусом 7 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина. По данным Минздрава, сложная эпидемиологическая ситуация зафиксирована в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Черниговской и Черновицкой областях, а также в столице.

Власти Львова просят Кабмин разрешить ослабить карантин в городе, несмотря на высокую заболеваемость и невыполнение требований Минздрава. Мэр Львова Андрей Садовый считает приоритетным возобновить транспортное сообщение с пригородами, а также позволить горожанам заниматься спортом. "На выходных провели совместное совещание с премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных учреждений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевезок. Почти 150 тысяч людей ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел. Уже третий месяц они вынуждены искать альтернативные (часто незаконные и опасные) способы, чтобы попасть в город. Также я считаю, что мы можем возобновить работу фитнес-центров. Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже наработали протоколы для их работы в условиях карантина. Люди имеют право на физическую активность и здоровье", - написал Садовый в Facebook.

Также не смотря на высокие показатели заболеваемости, в Киеве возобновила работу городская электричка. Поезда ходят в часы "пик", кроме того по субботам и воскресеньям. Основная задача - снять нагрузку с центра города, страдающего от не прекратившегося транспортного коллапса даже после открытия метро.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о начале нового этапа выхода из карантина. "Следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха", - заявил Степанов. По его словам, открытие баз отдыха будет зависеть от эпидемиологической обстановки в отдельных регионах.

Массовые мероприятия в стране не будут разрешены, заявил президент Владимир Зеленский. "Ослабление карантина спасут экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы вновь возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе развития событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - сказал Зеленский на совещании в Офисе президента.

С 10 июня на Донбассе откроются контрольно-пропускные пункты въезда и выезда. По информации Госпогранслужбы, все граждане, кроме абитуриентов и лиц, которые их сопровождают, обязаны пройти 14-дневный карантин. "Должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение "Дій вдома" или пройти обсервацию по местам, определенным местными органами власти", - уточнил пресс-офицер Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.

Последствия пандемии в мире

Россия снимает ограничения на выезд за границу на работу, учебу, лечение и уходу за родственниками. Иностранцам позволят беспрепятственно въезжать на лечение или по уходу за близкими родственниками. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент в Российской Федерации подтверждены более 475 тыс случаев COVID-19, почти 6 тыс больных умерли.

Всемирная организация здоровья считает, что в мире пандемия коронавируса ухудшается. В Центральной Америке пандемия еще не достигла пика. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с COVID-19. Всего зарегистрировано в мире почти 7 млн случаев коронавируса и почти 400 тысяч летальных исходов.

Новая Зеландия отменила все карантинные ограничения, кроме пограничного контроля. В стране сообщили об отсутствии активных случаев коронавируса. Премьер-министр Джасинда Ардерн сообщила, что общественные и частные мероприятия, розничная торговля и отели, весь общественный транспорт возобновляет работу без норм социального дистанцирования. "На данный момент мы прекратили передачу вируса в Новой Зеландии, но ликвидация - это не момент времени, а постоянные усилия. Пока работа не выполнена, но нельзя отрицать, что это важный этап", - сказала Ардерн. Ранее в стране были приняты одни из самых жестких ограничений в мире. На протяжении 7 недель большинство предприятий были закрыты, а большинство жителей оставались дома.