Коронавірус в Україні: у 5 областях немає нових випадків

Коронавірус не йде на спад і продовжує поширюватися по регіонах України, але не такими високими темпами, як на початку пандемії. Жодного випадку хвороби не виявлено у Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській, Луганській і Херсонській областях. Складна ситуація з економікою держави змушує владу йти на зняття обмежень, не дивлячись на показники захворюваності. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 9 червня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 27856 осіб

померли від ускладнень інфекції 810 українців

7 областей і Київ не готові послаблювати карантин

у Броварах зафіксовано спалах захворювання в дитячому садку

наступний етап зняття обмежень в Україні повинен початися 10 червня

масові заходи поки не дозволяються

на Донбасі відкриють КПП, але звільнять від карантину лише абітурієнтів

Статистика захворюваності в Україні

За добу в країні захворіли коронавірусом 394 особи, померли 13 хворих, одужали 217 пацієнтів. Кількість нових заражених за добу значно більше одужавших.

За весь час пандемії від COVID-19 в Україні померли 810 хворих, одужали 12412 з 27856 заражених.

Найбільша кількість нових заражених за добу зафіксовано у Чернівецькій (31), Львівській (49), Закарпатській (39) областях та Києві (33).

Під Києвом зафіксовано спалах захворювання у дитячому садку. У місті Бровари в дитячому садку "Калинка" заразилися COVID-19 від виховательки відразу 9 дітей і 3 дорослих. Двоє дітей госпіталізовано. Освітня установа закрита на карантин, усі працівники і батьки вихованців відправлено на самоізоляцію.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 1175 (728 одужали)

Волинська обл. - 1113 (299 одужали)

Дніпропетровська область. - 971 (629 одужали)

Донецька обл. - 235 (121 одужав)

Житомирська обл. - 935 (500 одужали)

Закарпатська обл. - 1425 (606 одужали)

Запорізька обл. - 499 (290 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1602 (992 одужали)

Київ - 3523 (925 одужали)

Київська обл. - 1836 (577 одужали)

Кіровоградська обл. - 562 (422 одужали)

Луганська обл. - 54 (43 видужав)

Львівська обл. - 2211 (531 одужав)

Миколаївська обл. - 309 (195 одужали)

Одеська обл. - 1010 (376 одужали)

Полтавська обл. - 274 (256 одужали)

Рівненська обл. - 2094 (1093 одужали)

Сумська обл. - 198 (158 одужали)

Тернопільська обл. - 1305 (987 одужали)

Харківська обл. - 1305 (597 одужали)

Херсонська обл. - 179 (172 одужали)

Хмельницька обл. - 518 (338 одужали)

Черкаська обл. - 490 (346 одужали)

Чернівецька обл. - 3729 (1150 одужали)

Чернігівська обл. - 304 (81 одужав).

Адаптивний карантин в Україні

Через занадто велику кількості нових випадків зараження на коронавірус 7 областей і Київ не готові до послаблення карантину. За даними Міністерства охорони здоров'я, складна епідеміологічна ситуація зафіксована у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Чернігівській та Чернівецькій областях, а також у столиці.

Влада Львова просить Кабмін дозволити послабити карантин у місті, незважаючи на високу захворюваність і невиконання вимог МОЗ. Мер Львова Андрій Садовий вважає пріоритетним відновити транспортне сполучення з передмістям, а також дозволити городянам займатися спортом. "На вихідних мали спільну нараду з прем'єр-міністром. Разом з Максимом Козицьким переконували главу уряду дати дозвіл обласної комісії з надзвичайних ситуацій на відновлення роботи спортивних установ. Також необхідно відновити роботу всіх обласних маршрутів в режимі спецперевезень. Майже 150 тисяч людей щодня приїжджають до Львова з навколишніх міст і сіл. Вже третій місяць вони змушені шукати альтернативні (часто незаконні та небезпечні) способи, щоб потрапити в місто. Також я вважаю, що ми можемо відновити роботу фітнес-центрів. Це атрибут здорового способу життя. Ми вже напрацювали протоколи для їх роботи в умовах карантину. Люди мають право на фізичну активність і здоров'я", - повідомив Садовий у Facebook.

Також не дивлячись на високі показники захворюваності, у Києві відновила роботу міська електричка. Потяги ходять у години "пік", крім того в суботу й неділю. Основне завдання - зняти навантаження з центру міста, який страждає через транспортний колапс навіть після відкриття метро.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про початок нового етапу виходу з карантину. "Наступний етап починається з 10 червня. Цей етап передбачає, в тому числі, початок функціонування баз відпочинку", - заявив Степанов. За його словами, відкриття баз відпочинку буде залежати від епідеміологічної обстановки в окремих регіонах.

Масові заходи в країні не будуть дозволені, заявив президент Володимир Зеленський. "Ослаблення карантину врятують економіку, але не забувайте, що коронавірус нікуди не зник, і від нього треба і далі рятувати життя. Жорсткий карантин був недаремним, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і надалі щодня у нас вмирають люди від коронавірусних ускладнень. Ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки. Тому тримаємо руку на пульсі розвитку подій і нагадуймо людям, що правила соціального дистанціювання і масочного режиму повинні діяти. І поки, на жаль, ми не можемо дозволити собі масові розважальні заходи", - сказав Зеленський у ході наради в Офісі президента.

З 10 червня на Донбасі відкриються контрольно-пропускні пункти в'їзду та виїзду. За інформацією Держприкордонслужби, усі громадяни, крім абітурієнтів та осіб, які їх супроводжують, зобов'язані пройти 14-денний карантин. "Повинні при проходженні контролю пред'явити активований додаток "Дій вдома" або пройти обсервацію по місцях, визначених місцевими органами влади", - уточнює прес-офіцер Держприкордонслужби Ігор Лизогуб.

Наслідки пандемії у світі

Росія знімає обмеження на виїзд за кордон на роботу, навчання, лікування і для догляду за родичами. Іноземцям дозволять безперешкодно в'їжджати на лікування або для догляду за близькими родичами. Про це повідомив прем'єр-міністр Михайло Мішустін. У даний момент в Російській Федерації підтверджено більш 475 тис випадків COVID-19, майже 6 тис хворих померли.

Всесвітня організація здоров'я вважає, що у світі пандемія коронавирусу погіршується. У Центральній Америці пандемія ще не досягла піку. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус закликав країни "не знімати ногу з педалі газу" в боротьбі з COVID-19. У світі зареєстровано майже 7 млн випадків коронавирусу і майже 400 тисяч смертей.

Нова Зеландія скасувала усі карантинні обмеження, крім прикордонного контролю. В країні повідомили про відсутність активних випадків коронавирусу. Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн повідомила, що громадські та приватні заходи, роздрібна торгівля і готелі, увесь громадський транспорт відновлює роботу без норм соціального дистанціювання. "На цю мить ми припинили передачу вірусу в Новій Зеландії, але ліквідація - це не момент часу, а постійні зусилля. Поки робота не виконана, але не можна заперечувати, що це важливий етап", - заявила Ардерн. Раніше в країні були прийняті найжорсткіші обмеження в світі. Протягом 7 тижнів більшість підприємств були закриті, а більшість мешканців залишалися вдома.