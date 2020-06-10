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Коронавирус в Украине: в 3 областях зафиксированы новые вспышки

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За сутки смертность от коронавируса удвоилась

Пандемия коронавируса не ослабевает. Количество заболевших в регионах за сутки значительно выросло. В среду в стране начался новый этап ослабления карантина, но не везде. В 7 областях и Киеве из-за высоких показателей заболеваемости ограничения остаются в силе. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 10 июня - в материале РБК-Украина.

Важно:

  • заболели коронавирусом в стране 28381 человек
  • скончались от осложнений инфекции 833 украинцев
  • в Киеве ежедневно выявляют новых зараженных в общежитиях
  • Кабмин не будет ослаблять карантин во Львове
  • Минэкономики намерено ввести госрегулирование цен на важные продукты
  • Зеленский предложил проверить все детские летние лагеря перед открытием
  • Всемирный банк прогнозирует беспрецедентное падение экономики мира

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране заболели коронавирусом 525 человек, скончались 23 больных, выздоровели 357 пациентов.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 833 больных, вылечились 12769 из 28381 зараженного.

Наибольшее количество новых зараженных за сутки зафиксировано во Львовской (78), Волынской (101) областях и Киеве (57). Ни одного случая болезни не выявлено в Кировоградской, Сумской, Николаевской, Луганской и Херсонской областях.

В Черкасской области зафиксирована вспышка заболевания в психоневрологическом интернате. В городе Золотоноша лабораторно подтверждено 21 заражение COVID-19. По словам главы Черкасской облгосадминистрации Романа Боднара, инфекция попала в медучреждение от одной больной сотрудницы. А в Тернополе из-за выявленного случая болезни у одного из работников закрывается на карантин, недавно открытый детский садик.

Общая статистика по регионам:

  • Винницкая обл. – 1192 (767 выздоровели)
  • Волынская обл. – 1214 (310 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 973 (673 выздоровели)
  • Донецкая обл. – 246 (121 выздоровел)
  • Житомирская обл. – 973 (501 выздоровел)
  • Закарпатская обл. – 1448 (628 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 502 (296 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. – 1622 (992 выздоровели)
  • Киев – 3580 (985 выздоровели)
  • Киевская обл. – 1865 (595 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 562 (422 выздоровели)
  • Луганская обл. – 54 (43 выздоровели)
  • Львовская обл. – 2289 (557 выздоровели)
  • Николаевская обл. – 309 (199 выздоровели)
  • Одесская обл. – 1028 (418 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 276 (256 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 2122 (1115 выздоровели)
  • Сумская обл. – 198 (158 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1313 (987 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 1338 (626 выздоровели)
  • Херсонская обл. – 179 (172 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 520 (348 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 501 (346 выздоровели)
  • Черновицкая обл. – 3757 (1171 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 320 (81 выздоровел).

Адаптивный карантин в Украине

По данным Минздрава, 7 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина. Высокие показатели заболеваемости фиксируются в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях и Киеве. "Что касается коронавируса в общежитиях, то мы фиксируем почти ежедневно по всем общежитиям в Киеве случаи коронавируса среди жителей. По каждому общежитию принимается решение по проведению профилактических мероприятий", - заявил начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Также чиновник подтвердил факт заболевания COVID-19 в общежитии Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Санэпидемрасследование установило один случай инфицирования у сотрудницы академии.

В правительстве отреагировали на просьбу об ослаблении карантина во Львове мэра города Андрея Садового. По информации источника в Кабмине, обращение властей Львова назвали "политическим" и ослаблять ограничения "во Львове, где все плохо" никто не планирует. "Исключения для городов - невозможно. В правительстве не могут рассмотреть ослабление карантина для отдельных регионов, ведь сейчас действует адаптивный карантин", - дополнили в Кабмине.

Для того, чтобы избежать ажиотажного спроса и стремительного роста цен на отдельные виды товаров во время пандемии, Минэкономики предлагает ввести государственное регулирование цен в отношении 20 производителей. В ведомстве опасаются монопольного повышения цен на продукты, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения.

В связи с новым этапом ослабления карантина и открытием баз отдыха, президент Владимир Зеленский предложил правительству провести аудит и проверку летних детских лагерей. "Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", - сказал Зеленский на совещании в Офисе президента.

Очередной эвакуационный авиарейс прибыл из Франции в Киев. По данным украинского посольства во Франции на родину вернулись 165 наших сограждан. "Этим спецрейсом возвращаются домой украинцы из Франции, Конго, Алжира, Бразилии, Великобритании, США и Мексики", - уточняет консульская служба посольства. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения Украины с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. По его словам, представители МИД на двустороннем уровне активно обсуждают эти вопросы. Также, МИД сообщил о прибытии новой партии гуманитарной помощи из Китая. Груз включает тест-системы для диагностики коронавируса, маски, защитных очки, костюмы и бесконтактные термометры.

Последствия пандемии в мире

Всемирный банк прогнозирует самый глубокий спад в экономике планеты со времен Второй мировой войны. Согласно оптимистическому сценарию, падение составит 5,2%, при пессимистичном – 8%. Восстановление после пандемии в 2021 году будет слабым чуть более 1%. "Это приведет к тому, что миллионы людей окажутся в условиях крайней нищеты в этом году. Этот удар почувствуют сильнее всего в странах, где пандемия была наиболее серьезной и где существует сильная зависимость от мировой торговли, туризма, экспорта товаров и внешнего финансирования", - говорится в отчете банка. Руководство организации призвало мировое сообщество "объединиться, чтобы найти пути восстановления".

Центральный банк Бельгии проинформировал, что восстановление в последующие два года не сможет компенсировать падение экономики на 9% в этом году. Согласно данным Центробанка, в 2020 году валовой внутренний продукт снизится на 9%, вырастет на 6,4% через год, и поднимется на 2,3% через два года. Кроме того, эксперты банка полагают, что произойдет переход от временной безработицы к обычной, а торговля вообще не восстановится, как раньше. Долг Бельгии вырастет на 20%.

Кипр открыл границы для небольшой группы стран. На данный момент туристы из Австрии, Болгарии, Дании, Финляндии, Германии, Греции, Венгрии, Израиля, Литвы, Мальты, Норвегии, Словакии и Словении могут прилететь на остров и не обязаны проходить обсервацию. При этом, иностранцам необходимо перед прибытием на Кипр протий тест на коронавирус и оформить не позже чем за три дня специальный пропуск для полета. Похожее решение приняла и Словакия, открыв границы для граждан тех же стран, что и Кипр. Обязательный карантин по прибытию отменен для стран из "безопасного" списка. Украина в этот список не вошла.

Автор: Андрей Павлишин

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