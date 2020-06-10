Коронавирус в Украине: в 3 областях зафиксированы новые вспышки

Пандемия коронавируса не ослабевает. Количество заболевших в регионах за сутки значительно выросло. В среду в стране начался новый этап ослабления карантина, но не везде. В 7 областях и Киеве из-за высоких показателей заболеваемости ограничения остаются в силе. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 10 июня - в материале РБК-Украина.

Важно:

заболели коронавирусом в стране 28381 человек

скончались от осложнений инфекции 833 украинцев

в Киеве ежедневно выявляют новых зараженных в общежитиях

Кабмин не будет ослаблять карантин во Львове

Минэкономики намерено ввести госрегулирование цен на важные продукты

Зеленский предложил проверить все детские летние лагеря перед открытием

Всемирный банк прогнозирует беспрецедентное падение экономики мира

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране заболели коронавирусом 525 человек, скончались 23 больных, выздоровели 357 пациентов.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 833 больных, вылечились 12769 из 28381 зараженного.

Наибольшее количество новых зараженных за сутки зафиксировано во Львовской (78), Волынской (101) областях и Киеве (57). Ни одного случая болезни не выявлено в Кировоградской, Сумской, Николаевской, Луганской и Херсонской областях.

В Черкасской области зафиксирована вспышка заболевания в психоневрологическом интернате. В городе Золотоноша лабораторно подтверждено 21 заражение COVID-19. По словам главы Черкасской облгосадминистрации Романа Боднара, инфекция попала в медучреждение от одной больной сотрудницы. А в Тернополе из-за выявленного случая болезни у одного из работников закрывается на карантин, недавно открытый детский садик.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 1192 (767 выздоровели)

Волынская обл. – 1214 (310 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 973 (673 выздоровели)

Донецкая обл. – 246 (121 выздоровел)

Житомирская обл. – 973 (501 выздоровел)

Закарпатская обл. – 1448 (628 выздоровели)

Запорожская обл. – 502 (296 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1622 (992 выздоровели)

Киев – 3 580 ( 985 выздоровели)

Киевская обл. – 1865 (595 выздоровели)

Кировоградская обл. – 562 (422 выздоровели)

Луганская обл. – 54 (43 выздоровели)

Львовская обл. – 2289 (557 выздоровели)

Николаевская обл. – 309 (199 выздоровели)

Одесская обл. – 1028 (418 выздоровели)

Полтавская обл. – 276 (256 выздоровели)

Ровенская обл. – 2122 (1115 выздоровели)

Сумская обл. – 198 (158 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1313 (987 выздоровели)

Харьковская обл. – 1338 (626 выздоровели)

Херсонская обл. – 179 (172 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 520 (348 выздоровели)

Черкасская обл. - 501 (346 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3 757 ( 1171 выздоровели)

Черниговская обл. - 320 (81 выздоровел).

Адаптивный карантин в Украине

По данным Минздрава, 7 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина. Высокие показатели заболеваемости фиксируются в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях и Киеве. "Что касается коронавируса в общежитиях, то мы фиксируем почти ежедневно по всем общежитиям в Киеве случаи коронавируса среди жителей. По каждому общежитию принимается решение по проведению профилактических мероприятий", - заявил начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Также чиновник подтвердил факт заболевания COVID-19 в общежитии Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Санэпидемрасследование установило один случай инфицирования у сотрудницы академии.

В правительстве отреагировали на просьбу об ослаблении карантина во Львове мэра города Андрея Садового. По информации источника в Кабмине, обращение властей Львова назвали "политическим" и ослаблять ограничения "во Львове, где все плохо" никто не планирует. "Исключения для городов - невозможно. В правительстве не могут рассмотреть ослабление карантина для отдельных регионов, ведь сейчас действует адаптивный карантин", - дополнили в Кабмине.

Для того, чтобы избежать ажиотажного спроса и стремительного роста цен на отдельные виды товаров во время пандемии, Минэкономики предлагает ввести государственное регулирование цен в отношении 20 производителей. В ведомстве опасаются монопольного повышения цен на продукты, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения.

В связи с новым этапом ослабления карантина и открытием баз отдыха, президент Владимир Зеленский предложил правительству провести аудит и проверку летних детских лагерей. "Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", - сказал Зеленский на совещании в Офисе президента.

Очередной эвакуационный авиарейс прибыл из Франции в Киев. По данным украинского посольства во Франции на родину вернулись 165 наших сограждан. "Этим спецрейсом возвращаются домой украинцы из Франции, Конго, Алжира, Бразилии, Великобритании, США и Мексики", - уточняет консульская служба посольства. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения Украины с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. По его словам, представители МИД на двустороннем уровне активно обсуждают эти вопросы. Также, МИД сообщил о прибытии новой партии гуманитарной помощи из Китая. Груз включает тест-системы для диагностики коронавируса, маски, защитных очки, костюмы и бесконтактные термометры.

Последствия пандемии в мире

Всемирный банк прогнозирует самый глубокий спад в экономике планеты со времен Второй мировой войны. Согласно оптимистическому сценарию, падение составит 5,2%, при пессимистичном – 8%. Восстановление после пандемии в 2021 году будет слабым чуть более 1%. "Это приведет к тому, что миллионы людей окажутся в условиях крайней нищеты в этом году. Этот удар почувствуют сильнее всего в странах, где пандемия была наиболее серьезной и где существует сильная зависимость от мировой торговли, туризма, экспорта товаров и внешнего финансирования", - говорится в отчете банка. Руководство организации призвало мировое сообщество "объединиться, чтобы найти пути восстановления".

Центральный банк Бельгии проинформировал, что восстановление в последующие два года не сможет компенсировать падение экономики на 9% в этом году. Согласно данным Центробанка, в 2020 году валовой внутренний продукт снизится на 9%, вырастет на 6,4% через год, и поднимется на 2,3% через два года. Кроме того, эксперты банка полагают, что произойдет переход от временной безработицы к обычной, а торговля вообще не восстановится, как раньше. Долг Бельгии вырастет на 20%.

Кипр открыл границы для небольшой группы стран. На данный момент туристы из Австрии, Болгарии, Дании, Финляндии, Германии, Греции, Венгрии, Израиля, Литвы, Мальты, Норвегии, Словакии и Словении могут прилететь на остров и не обязаны проходить обсервацию. При этом, иностранцам необходимо перед прибытием на Кипр протий тест на коронавирус и оформить не позже чем за три дня специальный пропуск для полета. Похожее решение приняла и Словакия, открыв границы для граждан тех же стран, что и Кипр. Обязательный карантин по прибытию отменен для стран из "безопасного" списка. Украина в этот список не вошла.