Коронавірус в Україні: у 3 областях зафіксовано нові спалахи

Пандемія коронавируса не слабшає. Кількість хворих у регіонах за добу значно зросла. У середу в країні почався новий етап послаблення карантину, але не скрізь. У 7 областях і Києві через високі показники захворюваності обмеження залишаються в силі. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 10 червня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

захворіли коронавірусом в країні 28381 особа

померли від ускладнень інфекції 833 українців

у Києві щодня виявляють нових заражених у гуртожитках

Кабмін не буде послаблювати карантин у Львові

Мінекономіки має намір ввести держрегулювання цін на важливі продукти

Зеленський запропонував перевірити всі дитячі літні табори перед відкриттям

Всесвітній банк прогнозує безпрецедентне падіння економіки світу

Статистика захворюваності в Україні

За добу в країні захворіли коронавірусом 525 осіб, померли 23 хворих, одужали 357 пацієнтів.

За весь час пандемії від COVID-19 в Україні померли 833 хворих, одужали 12769 з 28381 зараженого.

Найбільша кількість нових інфікованих за добу зафіксовано у Львівській (78), Волинській (101) областях та Києві (57). Жодного випадку хвороби не виявлено у Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Луганській і Херсонській областях.

У Черкаській області зафіксовано спалах захворювання у психоневрологічному інтернаті. У місті Золотоноша лабораторно підтверджено 21 зараження COVID-19. За словами голови Черкаської обласної державної адміністрації Романа Боднара, інфекція потрапила в медустанову від однієї хворої співробітниці. А в Тернополі через випадок хвороби одного з працівників закривається на карантин, недавно відкритий дитячий садок.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 1192 (767 одужали)

Волинська обл. - 1214 (310 одужали)

Дніпропетровська область. - 973 (673 одужали)

Донецька обл. - 246 (121 одужав)

Житомирська обл. - 973 (501 одужал)

Закарпатська обл. - 1448 (628 одужали)

Запорізька обл. - 502 (296 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1622 (992 одужали)

Київ - 3580 (985 одужали)

Київська обл. - 1865 (595 одужали)

Кіровоградська обл. - 562 (422 одужали)

Луганська обл. - 54 (43 одужали)

Львівська обл. - 2289 (557 одужали)

Миколаївська обл. - 309 (199 одужали)

Одеська обл. - 1028 (418 одужали)

Полтавська обл. - 276 (256 одужали)

Рівненська обл. - 2122 (1115 одужали)

Сумська обл. - 198 (158 одужали)

Тернопільська обл. - 1313 (987 одужали)

Харківська обл. - 1338 (626 одужали)

Херсонська обл. - 179 (172 одужали)

Хмельницька обл. - 520 (348 одужали)

Черкаська обл. - 501 (346 одужали)

Чернівецька обл. - 3757 (1171 одужав)

Чернігівська обл. - 320 (81 одужав).

Адаптивний карантин в Україні

За даними Міністерства охорони здоров'я, 7 областей і Київ не готові до послаблення карантину. Високі показники захворюваності фіксуються у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях та Києві. "Що стосується коронавірусу в гуртожитках, то ми фіксуємо майже щодня по всіх гуртожитках у місті Києві випадки коронавірусу серед мешканців. По кожному гуртожитку приймається рішення по проведенню профілактичних заходів", - заявив начальник головного управління Держспоживслужби у місті Києві Олег Рубан. Також чиновник підтвердив факт захворювання COVID-19 у гуртожитку Національної академії державного управління при президенті України. Епідеміологічне розслідування встановило випадок інфікування у співробітниці академії.

В уряді відреагували на прохання мера Львіва Андрія Садового щодо послаблення карантину. За інформацією джерела в Кабміні, звернення влади Львова назвали "політичним" і послаблювати обмеження "у Львові, де все погано" ніхто не планує. "Винятки для міст - неможливі. В уряді не можуть розглянути ослаблення карантину для окремих регіонів, адже зараз діє адаптивний карантин", - додали в Кабміні.

Для того, щоб уникнути ажіотажного попиту і стрімкого зростання цін на окремі види товарів під час пандемії, Мінекономіки пропонує ввести державне регулювання цін щодо 20 виробників. У відомстві побоюються монопольного підвищення цін на продукти, що мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.

У зв'язку з новим етапом послаблення карантину і відкриттям баз відпочинку, президент Володимир Зеленський запропонував уряду провести аудит і перевірку літніх дитячих таборів. "Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їхньої якості, комфорту, харчування дітей", - сказав Зеленський на нараді в Офісі президента.

Черговий евакуаційний авіарейс прибув з Франції до Києва. За даними українського посольства у Франції на батьківщину повернулися 165 наших співгромадян. "Цим спецрейсом повертаються на батьківщину українці з Франції, ДР Конго, Алжиру, Бразилії, Великої Британії, США та Мексики", - уточнює консульська служба посольства. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін висловив надію на швидке відновлення авіасполучення України з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром. За його словами, представники МЗС на двосторонньому рівні активно обговорюють ці питання. Також, МЗС повідомив про прибуття нової партії гуманітарної допомоги з Китаю. Вантаж включає тест-системи для діагностики коронавирусу, маски, захисні окуляри, костюми і безконтактні термометри.

Наслідки пандемії у світі

Всесвітній банк прогнозує найглибший спад в економіці планети з часів Другої світової війни. Згідно з оптимістичним сценарієм, падіння буде на рівні 5,2%, при песимістичному - 8%. Відновлення після пандемії у 2021 році буде слабким трохи більше 1%. "Це призведе до того, що мільйони людей опиняться за межею бідності в цьому році. Цей удар відчують найсильніше в країнах, де пандемія була найбільш серйозною і де існує сильна залежність від світової торгівлі, туризму, експорту товарів та зовнішнього фінансування", - йдеться у звіті банку. Керівництво організації закликало світове співтовариство "об'єднатися, щоб знайти шляхи відновлення".

Центральний банк Бельгії поінформував, що відновлення в наступні два роки не зможе компенсувати падіння економіки на 9% у цьому році. Згідно з даними Центробанку, у 2020 році валовий внутрішній продукт знизиться на 9%, виросте на 6,4% через рік, і на 2,3% через два роки. Крім того, експерти банку вважають, що станеться перехід від тимчасового безробіття до звичайного, а торгівля взагалі не відновиться, як раніше. Борг Бельгії зросте на 20%.

Кіпр відкрив кордони для невеликої групи країн. У даний момент туристи з Австрії, Болгарії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ізраїлю, Литви, Мальти, Норвегії, Словаччини та Словенії можуть прилетіти на острів і не зобов'язані проходити обсервацію. При цьому, іноземцям необхідно перед прибуттям на Кіпр пройти тест на коронавірус і оформити не пізніше ніж за три дні спеціальний пропуск для польоту. Схоже рішення прийняла і Словаччина, відкривши кордони для громадян перерахованих вище країн. Обов'язковий карантин після прибуття скасовано для країн з "безпечного" списку. Україна до цього списку не увійшла.