Трамп заявил о необходимости восстановления американских спортивных лиг

Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Трамп подчеркнул, что спорт является крупнейшей экономикой в мире

Президент США Дональд Трамп считает, что нужно как можно быстрее восстановить американские спортивные лиги, несмотря на коронавирус. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, Трамп имеет серьезное намерение переговорить с председателями главных спортивных лиг в США, чтобы вернуть спорт в страну.

“Я устал смотреть бейсбол, которому 14 лет. Мы с нетерпением ждем возможности пообщаться с лидерами отрасли, чтобы узнать, как восстановить то, что недавно было крупнейшей экономикой в мире”, - сказал президент.

Как отмечается, из-за введения карантинных ограничений, спортивные лиги США были остановлены в середине марта, а у многих игроков НБА и НХЛ подтвердился коронавирус.

Напомним, в Соединенных Штатах коронавирус подтвердили у более 9,2 тыс. медицинских работников, из них 27 человек умерли, а 90% медиков, в которых подтвердили Covid-19, не были госпитализированы.

Кроме того, в США коронавирусом заразились почти 625 тыс. лиц. От инфекции скончались 27,5 тыс. американцев.

Добавим, что в штате Нью-Йорк жителей обяжут носить медицинские маски в общественных местах. За соблюдением "масочного режима" будут следить органы местной власти.