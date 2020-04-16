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Трамп заявив про необхідність відновлення американських спортивних ліг

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 09:53
Трамп заявив про необхідність відновлення американських спортивних ліг
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Трамп наголосив, що спорт є найбільшою економікою в світі

Президент США Дональд Трамп вважає, що потрібно якомога швидше відновити американські спортивні ліги, попри коронавірус. Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, Трамп має серйозний намір переговорити із головами головних спортивних ліг у США, щоб повернути спорт у країну.

“Я втомився дивитися бейсбол, якому 14 років. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поспілкуватися з лідерами галузі, щоб дізнатися, як відновити те, що недавно було найбільшою економікою в світі”, - сказав президент.

Як зазначається, через запровадження карантинних обмежень, спортивні ліги США були зупинені в середині березня, а у багатьох гравців НБА і НХЛ підтвердився коронавірус.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах коронавірус підтвердили у понад 9,2 тисячі медичних працівників, з них 27 осіб померли, а 90% медиків, у яких підтвердили Covid-19, не були госпіталізовані.

Крім того, в США коронавірусом заразилися майже 625 тис. осіб. Від інфекції померли 27,5 тис. американців.

Додамо, що в штаті Нью-Йорк жителів зобов'яжуть носити медичні маски в громадських місцях. За дотриманням "масочного режиму" будуть стежити органи місцевої влади.

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