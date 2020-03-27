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Коронавирус #Stayathomeplease, - сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Новости » Пресс-релизы     27.03.2020 - 11:36

Эксклюзивное обсуждение лидерами парламентских фракций в студии "Свободы слова Савика Шустера" законов, которые будут приняты в субботу и коснутся каждого из нас

Как спасти украинцев от болезни и не погубить экономику? Введут ли чрезвычайное положение? Хватит ли в стране тестов на коронавирус? Какие существуют подходы по борьбе с коронавирусом в разных странах? Как в Украине и мире планируют поддерживать своих граждан, предприятия и врачей?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга народа”;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;

Святослав Вакарчук, лидер партии “Голос”;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ”;

Артур Герасимрв, сопредседатель фракции “Европейская солидарность”;

Дмитрий Наталуха, народный депутат, “Слуга народа”, глава Комитета ВРУ по вопросам экономического развития;

Алексей Каспрук, городской глава Черновцов;

Игорь Кузин, и.о. генерального директора “Центра общественного здоровья МОЗ Украины”;

Александр Коляда, биолог-генетик, вирусолог.

Они говорят, а решает народ.

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