Коронавирус #Stayathomeplease, - сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Эксклюзивное обсуждение лидерами парламентских фракций в студии "Свободы слова Савика Шустера" законов, которые будут приняты в субботу и коснутся каждого из нас
Как спасти украинцев от болезни и не погубить экономику? Введут ли чрезвычайное положение? Хватит ли в стране тестов на коронавирус? Какие существуют подходы по борьбе с коронавирусом в разных странах? Как в Украине и мире планируют поддерживать своих граждан, предприятия и врачей?
Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга народа”;
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;
Святослав Вакарчук, лидер партии “Голос”;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ”;
Артур Герасимрв, сопредседатель фракции “Европейская солидарность”;
Дмитрий Наталуха, народный депутат, “Слуга народа”, глава Комитета ВРУ по вопросам экономического развития;
Алексей Каспрук, городской глава Черновцов;
Игорь Кузин, и.о. генерального директора “Центра общественного здоровья МОЗ Украины”;
Александр Коляда, биолог-генетик, вирусолог.
Они говорят, а решает народ.