Коронавірус #Stayathomeplease, - сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

Ексклюзивне обговорення лідерами парламентських фракцій в студії "Свободи слова Савіка Шустера" законів, які будуть прийняті в суботу і торкнуться кожного з нас
А також, як врятувати українців від недуги та не згубити економіку? Чи буде введено надзвичайний стан? Чи вистачить в країні тестів на коронавірус? Які існують підходи до боротьби з коронавірусом в різних країнах? Як в Україні та в світі планують підтримувати своїх громадян, підприємства та лікарів?
Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Давід Арахамія, голова фракції партії “Слуга народу”;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина;
Святослав Вакарчук, лідер партії “Голос”;
Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - ЗА ЖИТТЯ”;
Артур Герасимов,співголова фракції партії “Європейська солідарність”;
Дмитро Наталуха, народний депутат, “Слуга народу”, Голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
Олексій Каспрук, Міський голова Чернівців;
Ігор Кузін, в.о. генерального директора "Центру громадського здоров’я МОЗ України";
Олександр Коляда, біолог-генетик, вірусолог.
Вони говорять, а вирішує народ.