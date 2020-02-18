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Коронавирус: Сингапур запретил въезд иностранцам с лайнера Westerdam

Новости » Общество     18.02.2020 - 00:07
Коронавирус: Сингапур запретил въезд иностранцам с лайнера Westerdam
Фото: лайнер Westerdam (twitter.com/USEmbPhnomPenh)

Вместе с тем, своих граждан Сингапур эвакуировал

Власти Сингапура эвакуировали двух своих граждан из круизного лайнера Westerdam, запретив въезд иностранцам, которые были пассажирами на лайнере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Straits Times.

Отмечается, что двое сингапурцев с лайнера Westerdam, которому было разрешено причалитися в порту Камбоджи после почти двух недель в море, проходят карантин в Сингапуре.

Специалисты опасаются, что пассажиры корабля могут быть источником коронавирус после того, как Малайзия заявила, что у американской гражданки с этого лайнера, которая прибыла в Куала-Лумпур, был положительный тест на коронавирус.

Ранее правительство Малайзии запретило въезд пассажирам круизного лайнера Westerdam. Это произошло после того, как 83-летняя американка, которая была пассажиркой на этом корабле, сдала положительный тест на вирус Covid-19.

Напомним, утром 4 февраля Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess. Судно было заблокировано после того, как у 80-летнего пассажира подтвердилось инфицирование китайским коронавирусом COVID-19. Сейчас инфицировано более 450 человек, среди которых - украинцы.

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