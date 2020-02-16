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Коронавирус: Малайзия закрыла въезд круизному лайнеру Westerdam

Новости » Происшествия     16.02.2020 - 14:30
Коронавирус: Малайзия закрыла въезд круизному лайнеру Westerdam
Иллюстративное фото (nhc.gov.cn)

На лайнере зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Правительство Малайзии запретило въезд пассажирам круизного лайнера Westerdam. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на малазийское издание Freemalaysiatoday.

Это произошло после того, как 83-летняя американка, которая была пассажиркой на этом корабле, сдала положительный тест на вирус Covid-19 после того, как она прилетела в Малайзию.

"Остальных пассажиров на круизном лайнере Westerdam, которые все еще находятся в Камбодже, не впустят в Малайзию, поскольку они, как считается, были в тесном контакте с пациенткой, которая прошла положительный тест", - отметил вице-премьер-министр Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил.

Напомним, в Китае могут казнить за умышленное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного.

Сообщается, что сокрытие истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему или пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

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