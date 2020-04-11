ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

От коронавирус за рубежом выздоровели еще 4 украинца

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 19:52
От коронавирус за рубежом выздоровели еще 4 украинца
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На лечении от коронавируса за рубежом 172 гражданина

За рубежом подтвердили еще 4 случая выздоровления от коронавируса граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Украины (МИД).

По данным внешнеполитического ведомства, за пределами Украины от заболевания коронавирусом лечатся 172 украинца. Больные граждане находятся в Австрии, Бельгии, Греции, Египте, Испании, Италии, Мальте, Нигерии, Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Португалии, России, Сейшельских островах, Сербии, США, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.

При этом выздоровели от коронавируса 23 украинских граждан. Выздоровление зафиксировано в Великобритании, Доминиканской Республике, Италии, Нигерии, ОАЭ, Польше, Таиланде, Германии, Швеции, Швейцарии и Японии.

Напомним, ранее сообщалось, что от заболевания коронавирусом за рубежом скончались 6 граждан Украины. Также было известно о выздоровлении от коронавируса 19 украинцев.

Кроме того, по состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировано 2511 случаев заболевания коронавирусом. Жертвами болезни стали 73 пациента. Еще 79 украинцев уже выздоровели от коронавируса.

США обошли Италию по количеству смертей от коронавируса Во Львове подтвердили коронавирус у умершего мужчины
Новости Украины МИД УкраиныукраинцыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь