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В Черкасской области за сутки умерли трое пациентов с коронавирусом

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 17:51
В Черкасской области за сутки умерли трое пациентов с коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За минувшие сутки обнаружили всего 1 новый случай инфицирования

В Черкасской области за минувшие сутки, 10 мая, умерли трое пациентов с заболеванием коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Черкасской областной государственной администрации Романа Боднара в Facebook.

По данным главы ОГА, вчера в области было зафиксировано 3 летальных случая коронавируса. Так, в областной больнице скончались 43-летний мужчина, который имел сахарный диабет и инсулинозависимость, 83-летняя женщина с тяжелой формой инсульта и пневмонией, а также 72-летний мужчина с тяжелым течением пневмонии.

"На сегодня в области 15 летальных случаев: 13 - Черкассы, 1 - Умань, 1 - Каменка. Сейчас на лечении 121 человек с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, на стационарном лечении - 21 человек. Выздоровели уже 206 жителей области", - рассказал Боднар.

В Черкасской области за сутки умерли трое пациентов с коронавирусом

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области скончался депутат местного сельского совета, у которого было диагностировано заболевание коронавирусом. Мужчина имел хронические заболевания, течение которых ухудшило инфицирование коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что за последние сутки в Украине было зафиксировано 17 летальных случаев, связанных с заражением коронавирусом. По состоянию на сегодня в стране начислено 408 умерших с коронавирусом.

Теги Новости Украины Черкасская областьКоронавирус
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