Коронавірус може поширюватися на відстань до 4 метрів, - дослідження

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При цьому поки немає даних, що так можна заразитися на коронавірус

Новий тип коронавірусу може поширюватися на відстань до 4 метрів від зараженої людини. Про це пише видання The Express з посиланням на дослідження китайських вчених з Академії військово-медичних наук (Пекін), яке опубліковано в офіційному журналі CDC - Центру боротьби з хворобами і профілактики захворювань США.

Видання пише, що згідно з цим дослідженням, коронавірус може поширюватися на відстань до 4 метрів, що вдвічі більше загальноприйнятих правил соціального дистанціювання.

Повідомляється, що китайські вчені досліджували зразки поверхні і повітря із відділення інтенсивної терапії та відділення COVID-19 в одній з лікарень Уханя, де почався спалах. За їх даними, висока концентрація коронавірусу протягом кількох годин містилася в повітрі на відстані до 4 метрів від хворих.

При цьому, за даними дослідження, концентрація коронавірусу в 4 метрах від джерела "не завжди була заразною". Крім того, вчені припускають, що більша кількість хворих медиків на нижніх поверхах лікарні пояснюється тим, що вірус осідає під дією гравітації.

Зазначимо, у багатьох країнах на сьогодні діють норми соціального дистанціювання в межах 1,5-2 метра. Тобто людям радять дотримуватися такої дистанції один від одного, щоб зупинити пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, головний сантитарный лікар України Віктор Ляшко вважає, що коронавірус в підсумку стане сезонним захворюванням і буде циклічно повертатися. Крім того, наступний спалах очікується в жовтні.