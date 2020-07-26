ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Коронавирус не передается через бассейны и питьевую воду, - ЦОЗ

Мир, Воскресенье 26 июля 2020 13:56
Коронавирус не передается через бассейны и питьевую воду, - ЦОЗ
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Об оральном механизме передачи вируса также не сообщалось

Эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщают об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобное. Дезинфицирующие средства для очистки пагубно на него влияют.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"На сайте одной из крупнейших издательских компаний мира Elsevier опубликована статья итальянских исследователей, которые пишут, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудные и нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду", - говорится в сообщении.

Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось.

"Следовательно, возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей. Возбудитель коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде или на суше", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в общежитии киевского вуза зафиксировали вспышку коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав исключил из перечня препаратов для лечения коронавируса два лекарства.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КоронавирусМинистерство здравоохранения Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь