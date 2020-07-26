Минздрав исключил из перечня препаратов для лечения коронавируса два лекарства

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Также поменяли схемы применения еще одного препарата

Министерство здравоохранения Украины исключило "Лопинавир" и "Ритонавир" из перечня лекарств, используемых при лечении коронавируса. Также поменяли схемы применения еще одного препарата.

Об этом на брифинге в воскресенье сказал глава Минздрава Максим Степанов, передает РБК-Украина.

"Полностью были исключены из протокола применения такие лекарства как "Лопинавир" и "Ритонавир". Также были внесены изменения относительно схем применения "Гидроксихлорохина", который будет использоваться при состояниях средней тяжести", - сообщил он.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что в Украине разрабатывают четыре препарата от коронавируса.

Как сообщалось ранее, в мире испытывают на людях почти 20 вакцин от COVID-19.

При этом, согласно опросу, меньше половины украинцев согласны вакцинироваться от коронавируса.