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Коронавирус в общежитиях Киева: на карантин отправили более 400 человек

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 12:35
Коронавирус в общежитиях Киева: на карантин отправили более 400 человек
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко рассказал о ситуации с заражением жителей двух столичных общежитий

В помещениях киевских общежитий, где обнаружили коронавирус, на карантине находятся более 400 человек. Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в общежитии на улице Бойчука зафиксировали 5 случаев коронавируса. Четырех жителей госпитализировали в Александровскую больницу, еще один больной лечится за пределами общежития.

"В помещении общежития на карантине находится 121 человек. Там усилены меры дезинфекции, медики постоянно осматривают жителей. Также выявлены все, кто контактировал", - рассказал мэр.

Еще один случай инфекции зафиксировали в общежитии на улице Бажкова.

"Больной - на самоизоляции. Общее количество зарегистрированных в общежитии - 317 человек. Также установлен круг людей, которые имели контакты с больным", - добавил Кличко.

Напомним, 1 мая стало известно, что в двух общежитиях Киева зафиксировали случаи заболевания COVID. Общежития закрыли на карантин. Количество людей, которые контактировали с больными - более 60 человек.

Также сообщалось о вспышка коронавируса в общежитии Киевского международного университета (КиМУ). Там заболели по меньшей мере 13 студентов. Всего тестирование методом ПЦР прошли более 150 жителей.

В целом в Киеве лабораторно подтверждили 1 583 случая коронавируса. За сутки число заболевших киевлян выросло на 48 человек.

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