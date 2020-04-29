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Число случаев СOVID-19 в общежитии КиМУ возросло вдвое

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 17:57
Число случаев СOVID-19 в общежитии КиМУ возросло вдвое
Иллюстративное фото (flickr)

Тесты сдали все жильцы, но известны еще не все результаты

Число случаев коронавируса в общежитии Киевского международного университета возросло до 13. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.

По его словам, на сегодня ПЦР-тестирование прошли 70 жильцов студенческого общежития.

"Из 70 человек лабораторно подтверждено 13 больных. Еще у 84 также взяты тесты, результаты в связи с технологией будут сегодня-завтра", - заявил Володин.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке коронавируса в студенческом общежитии КиМУ в Петропавловской Борщаговке. По состоянию на 27 апреля там было зафиксировано шесть случаев среди студентов, также заразился комендант общежития. На сегодня в общежитии находятся около 150 жильцов, в основном иностранные студенты. Очаг заражения обнаружили случайно, когда 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. ПЦР-тест подтвердил наличие СOVID-19.

Отметим, сегодня стало известно о вспышке заболевания в общежитии для пожилых людей в селе Зазимье Киевской области. В частности, там заразились 13 человек, при этом было зафиксировано два летальных случая.

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