Из-за коронавируса на карантин закрыли два общежития в Киеве

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Заразились шесть человек, под подозрением несколько десятков

Случаи коронавируса в Киеве выявили в двух общежитиях, на сегодня они закрыты на карантин, в них проводится дезинфекция. Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве выявлены очаги заболевания еще в двух общежитиях - на улице Бажкова (1 случай и 60 контактных лиц) и на улице Бойчука (5 случаев и контактные лица - все жильцы). Оба общежития закрыли на карантин.

"В зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие меры. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем". - добавил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке коронавируса в общежитии Киевского международного университета (КиМУ). Здесь сообщалось о 13 заболевших студентах. Всего тестирование методом ПЦР прошли более 150 жильцов, однако были известны не все результаты тестов.

Кроме того, на этой неделе была зафиксирована вспышка в общежитии для пожилых людей в селе Зазимье Киевской области. Там заразились 13 человек, при этом было зафиксировано два летальных случая.