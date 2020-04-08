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В Китае за сутки заразились коронавирусом почти 70 человек

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 08:18
В Китае за сутки заразились коронавирусом почти 70 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в Китае за сутки умерли два человека от коронавируса

В КНР за последние сутки зафиксировали 62 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли два человека. Об этом сообщает CNBC.

Из новых случаев заболевания коронавирус 59 - ввозные, остальные три - локальные. Два из них зафиксированы в провинции Шаньдун, один случай в провинции Гуандун.

Всего в КНР сейчас выявлено 1042 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 714 человек, 23 находятся в тяжелом состоянии, 328 человек за сутки выздоровели.

Напомним, в Китае впервые с января за сутки не зафиксировано ни одного летального случая из-за коронавирусной болезни.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве Украины опровергли заявление о 1600 зараженных коронавирусом в Китае.

Вместе с тем, сенатор-республиканец США Марта Максалли заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус помог Китаю скрывать истинные данные о распространении коронавируса.

В связи с этим Вашингтон может приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исследованием вакцины против коронавирусной болезни занимаются в более чем 70 странах мира.

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