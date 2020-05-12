Коронавирус в Крыму: зафиксировано два летальных случая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Крыму зафиксировано 338 случаев заражения COVID-19

В оккупированном Крыму за последние сутки скончались две женщины, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

Как сообщатся, одна из женщин находилась на лечении в Симферополе, а другая - в Саках.

При этом отмечается, что количество заразившихся коронавирусом на Крымском полуострове за сутки выросло на семь человек, а в Севастополе заявили о трех новых случаях.

"Скончались две тяжелых пациентки, одна находилась на лечении в симферопольской больнице №7 - 1951 года рождения с диагнозом двухсторонняя пневмония и подтверждением на коронавирус, у нее был сопутствующий ряд серьезных хронических заболеваний, которые, в том числе усугубили течение болезни. Вторая пациентка 1959 года рождения находилась на лечении в Сакской больнице с циррозом печени. Потом у нее был обнаружен коронавирус, когда отделение Сакской больницы закрыли на обсервацию", - говорится в сообщении.

На Крымском полуострове, включая Севастополь, зарегистрировано 338 случаев заболевания COVID-19, среди которых 129 в Севастополе.

"Уровень диагностирования COVID-19 в Крыму, включая Севастополь, остается низким, таким образом, официальные цифры о количестве случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что количество случаев коронавируса в оккупированном Крыму приблизилось к 300. В частности, почти 120 больных коронавирусом обнаружены в оккупированном Севастополе.

Кроме того, "власти" Крыма продлили действие введенного пандемии режима самоизоляции до лета.