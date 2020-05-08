В Крыму число зараженных COVID-19 достигло почти 300

Иллюстративное фото (flickr)

За сутки выявлено девять новых случаев

В оккупированном Крыму за минувшие сутки выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

Кроме того, о еще восьми новых случаев сообщила "власть" оккупированного Севастополя.

"По информации оккупационных властей Крыма, среди инфицированных три человека в Сакском районе - медработники, три случая в Симферополе, два человека в Ялте и один - в Алуште", - говорится в сообщении.

По данным "правительства" Севастополя, среди восьми больных в городе - трое строителей военного госпиталя в бухте Омега.

Также заражение коронавирусом подтвердили у трех человек, которые вернулись в Севастополь из Бахчисарая - у мужчины, который прибыл из Греции, и у женщины, которая вернулась из Москвы.

Всего с начала пандемии на территории крымского полуострова подтверждено 295 случаев заболевания COVID-19, из них 177 - в Крыму и 118 - в Севастополе.

Напомним, с 12 мая в оккупированном Крыму вводят обязательный масочный режим. При этом "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что маску необходимо носить только в общественных местах.

Кроме того, ранее Аксенов заявил, что на улицах крымского полуострова будут патрулировать "казаки", дружинники и депутаты, чтобы следить за соблюдением режима самоизоляции.