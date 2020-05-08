ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Крыму число зараженных COVID-19 достигло почти 300

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 15:27
В Крыму число зараженных COVID-19 достигло почти 300
Иллюстративное фото (flickr)

За сутки выявлено девять новых случаев

В оккупированном Крыму за минувшие сутки выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

Кроме того, о еще восьми новых случаев сообщила "власть" оккупированного Севастополя.

"По информации оккупационных властей Крыма, среди инфицированных три человека в Сакском районе - медработники, три случая в Симферополе, два человека в Ялте и один - в Алуште", - говорится в сообщении.

По данным "правительства" Севастополя, среди восьми больных в городе - трое строителей военного госпиталя в бухте Омега.

Также заражение коронавирусом подтвердили у трех человек, которые вернулись в Севастополь из Бахчисарая - у мужчины, который прибыл из Греции, и у женщины, которая вернулась из Москвы.

Всего с начала пандемии на территории крымского полуострова подтверждено 295 случаев заболевания COVID-19, из них 177 - в Крыму и 118 - в Севастополе.

Напомним, с 12 мая в оккупированном Крыму вводят обязательный масочный режим. При этом "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что маску необходимо носить только в общественных местах.

Кроме того, ранее Аксенов заявил, что на улицах крымского полуострова будут патрулировать "казаки", дружинники и депутаты, чтобы следить за соблюдением режима самоизоляции.

Теги Новости Украины КрымКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь