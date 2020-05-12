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Коронавірус в Криму: зафіксовано два летальних випадки

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 14:33
Коронавірус в Криму: зафіксовано два летальних випадки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Криму зафіксовано 338 випадків зараження COVID-19

В окупованому Криму за останню добу померли дві жінки, у яких був діагностований коронавірус. Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

Як повідомляється, одна з жінок перебувала на лікуванні в Сімферополі, а інша - в Саках.

При цьому наголошується, що кількість тих, що заразилися коронавірусом на Кримському півострові за добу зросла на сім осіб, а в Севастополі заявили про три нові випадки.

"Померли дві важких пацієнтки, одна перебувала на лікуванні у сімферопольській лікарні №7 - 1951 року народження з діагнозом двобічна пневмонія і підтвердженням на коронавірус, у неї був супутній ряд серйозних хронічних захворювань, які, в тому числі ускладнили перебіг хвороби. Друга пацієнтка 1959 року народження перебувала на лікуванні в Сакської лікарні з цирозом печінки. Потім у неї був виявлений коронавірус, коли відділення Сакської лікарні закрили на обсервацію", - йдеться в повідомленні.

На Кримському півострові, включаючи Севастополь, зареєстровано 338 випадків захворювання COVID-19, серед яких 129 в Севастополі.

"Рівень діагностування COVID-19 у Криму, включаючи Севастополь, залишається низьким, таким чином, офіційні цифри про кількість випадків зараження нової коронавирусной інфекцією не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість випадків коронавірусу в окупованому Криму наблизилося до 300. Зокрема, майже 120 хворих коронавірусом виявлені в окупованому Севастополі.

Крім того, "влади" Криму продовжили дію введеного пандемії режиму самоізоляції до літа.

Теги Новини України КримКоронавірус
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