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Коронавирус: в Днепре на обсервацию отправили 40 артистов оперного театра

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 15:36
Коронавирус: в Днепре на обсервацию отправили 40 артистов оперного театра
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У трех участников труппы оперного театра подозревают коронавирус

В Днепре 43 участника труппы Днепропетровского академического театра оперы и балета находятся на обсервации из-за возможности заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Как отмечается, труппа Днепропетровского академического театра оперы и балета прервала европейские гастроли из-за ситуации с коронавирусом и закрытия границы.

"В трех участников коллектива обнаружено незначительное повышение температуры. Их уже доставили под надзор медицинских работников Днепровской городской клинической больницы № 21. Еще 40 человек находятся на обсервации на территории области. Все они чувствуют себя хорошо, сообщили в департаменте здравоохранения облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Также директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк добавил, что трое участников труппы находятся в Городской клинической больнице № 21 имени проф. Е.Г. Попковой. Или у них обычное ОРВИ, или COVID-19 обнаружит дальнейшее наблюдение и обследование, отметил он.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинская власть не исключает введения мер реагирования в случае массового распространения коронавируса на территории Украины.

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