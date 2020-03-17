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Коронавірус: у Дніпрі на обсервацію відправили 40 артистів оперного театру

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 15:36
Коронавірус: у Дніпрі на обсервацію відправили 40 артистів оперного театру
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У трьох учасників трупи оперного театру підозрюють коронавірус

У Дніпрі 43 учасники трупи Дніпропетровського академічного театру опери та балету перебувають на обсервації через можливіть зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Як зазначається, трупа Дніпропетровського академічного театру опери та балету перервала європейські гастролі через ситуацію з коронавірусом та закриттям кордону.

"У трьох учасників колективу виявлено незначне підвищення температури. Їх вже доправили під нагляд медичних працівників Дніпровської міської клінічної лікарні № 21. Ще 40 людей перебувають на обсервації на території області. Всі вони почуваються добре, повідомили в департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації", - йдеться у повідомленні.

Також директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк додав, що троє учасників трупи знаходяться в Міській клінічній лікарні № 21 імені проф. Є.Г. Попкової. Чи у них звичайне ГРВІ, чи COVID-19, виявить подальше спостереження та обстеження, зазначив він.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що українська влада не виключає введення заходів реагування у разі масового поширення коронавірусу на території України.

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