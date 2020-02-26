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Коронавирус Covid-19 зафиксировали в Пакистане

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 19:03
Коронавирус Covid-19 зафиксировали в Пакистане
Иллюстративное фото (freepik)

Инфицированный прилетел в Пакистан из Ирана

Первый случай нового типа коронавируса COVID-19 подтвердили в Пакистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tolo news.

Сообщается, что инфицированный прилетел на юг Пакистана в город Карачи из Ирана.

Напомним, по состоянию на 26 февраля случаи заражения коронавирусом зафиксированы на всех континентах, кроме Антарктиды. Вспышка коронавируса, которая началась в китайском Ухане, в настоящее время распространилась на шесть из семи континентов мира.

Также сообщается, что в Африке заражение коронавирусом фиксировали в Алжире и Египте. Вспышки регистрировали по всей Азии с концентрацией в Китае, Южной Корее и на борту круизного судна в Японии. Кроме того, на Ближнем Востоке Иран сообщил о не менее 139 случаях.

В Австралии подтверждено 22 случая заболевания новым коронавирусом, в Европе - более 300. В Северной Америке не менее 59 граждан США дали положительный результат на коронавирус. Случаи также были зарегистрированы в Канаде.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня в Южной Америке заявили о первом случае коронавируса. В частности, инфицировался гражданин Бразилии, который вернулся из Италии, где в последнее время растет количество случаев заражения.

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