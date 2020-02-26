Коронавірус Covid-19 зафіксували в Пакистані

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Інфікований прилетів з Ірану в Пакистан

Перший випадок нового типу коронавірусу COVID-19 підтвердили в Пакистані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tolo news.

Повідомляється, що інфікований прилетів на південь Пакистану в місто Карачі з Ірану.

Нагадаємо, станом на 26 лютого випадки зараження коронавірусом зафіксовані на всіх континентах, крім Антарктиди. Спалах коронавірусу, який почався в китайському Ухані, в даний час поширився на шість з семи континентів світу.

Також повідомляється, що в Африці зараження коронавірусом фіксували в Алжирі та Єгипті. Спалахи реєстрували по всій Азії з концентрацією в Китаї, Південній Кореї і на борту круїзного судна в Японії. Крім того, на Близькому Сході Іран повідомив про не менш ніж 139 випадках.

В Австралії підтверджено 22 випадки захворювання новим коронавірусом, в Європі - понад 300. У Північній Америці не менше 59 громадян США дали позитивний результат на коронавірус. Випадки також були зареєстровані в Канаді.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні в Південній Америці заявили про перший випадок коронавірусу. Зокрема, інфікувався громадянин Бразилії, який повернувся з Італії, де останнім часом зростає кількість випадків зараження.