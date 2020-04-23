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Коронавірус у Боснії: обмеження пересування визнали неконституційним

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 09:24
Коронавірус у Боснії: обмеження пересування визнали неконституційним
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Конституційний суд зобов'язав уряд змінити обмеження протягом п'яти днів

Конституційний суд Боснії визнав обмеження пересування молоді у віці до 18 років і осіб старших за 65 років, які ввели задля запобігання поширення коронавірусу, - неконституційним і таким, що порушує права людини. Про це повідомляє N1.

Як повідомляється, громадяни Боснії оскаржили рішення влади. Після чого Конституційний суд встановив, що оспорювані постанови Головного управління цивільного захисту Боснії і Герцеговини, що забороняють пересування особам у віці до 18 років і старшим за 65 років в Боснії та Герцеговині, порушили право на свободу пересування, гарантоване Конституцією.

Крім того, Конституційний суд зобов'язав уряд змінити обмеження протягом п'яти днів. Начальник Управління цивільного захисту Фахрудін Солак відреагував на таке рішення, та повідомив що орган буде поважати постанову суду рішення якого є остаточними і обов'язковими.

Наразі в Боснії лабораторно підтверджено 1368 випадків зараження коронавірусом, з яких 53 людини померли.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу у світі кількість померлих за минулу добу зросла з 177 200 до 183 336 осіб.

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