У короля Великої Британії Чарльза III виявили рак

Як повідомляється, рак у британського короля виявили після додаткових обстежень, які призначили через "окрему проблему" під час нещодавньої операції на доброякісному збільшенні передміхурової залози.

"Його Величність сьогодні розпочав регулярний курс лікування, на час якого лікарі порадили йому відкласти виконання обов'язків, пов'язаних із публічною діяльністю. Протягом цього періоду Його Величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційною роботою, як зазвичай", - зазначили в Букінгемському палаці.

Там не розкрили подробиць діагнозу, але наголосили, що Чарльз ІІІ позитивно налаштований щодо лікування "і з нетерпінням чекає якнайшвидшого повернення до повноцінного виконання державних обов'язків".

"Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям, і сподіваючись, що це допоможе суспільству зрозуміти всіх тих, хто страждає від раку в усьому світі", - додали в Букінгемському палаці.

Операція Чарльза III

Нагадаємо, минулого місяця Букінгемський палац повідомив, що король Великої Британії Чарльз III буде госпіталізований для лікування простати. Як зазначалося, 75-річному монарху зроблять "корекційну процедуру" через збільшення простати.