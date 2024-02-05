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У короля Великобритании Чарльза III обнаружили рак

Фото: король Великобритании Чарльз ІІІ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

У 75-летнего короля Великобритании Чарльза ІІІ диагностировали рак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Как сообщается, рак у британского короля обнаружили после дополнительных обследований, назначенных из-за "отдельной проблемы" во время недавней операции на доброкачественном увеличении предстательной железы.

"Его Величество сегодня начал регулярный курс лечения, на время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение обязанностей, связанных с публичной деятельностью. В течение этого периода Его Величество будет продолжать заниматься государственными делами и официальной работой, как обычно", - отметили в Букингемском дворце.

Там не раскрыли подробностей диагноза, но подчеркнули, что Чарльз ІІІ позитивно настроен по лечению "и с нетерпением ждет скорейшего возвращения к полноценному исполнению государственных обязанностей".

"Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции, и надеясь, что это поможет обществу понять всех тех, кто страдает раком во всем мире", - добавили в Букингемском дворце.

Операция Чарльза III

Напомним, в прошлом месяце Букингемский дворец сообщил, что король Великобритании Чарльз III будет госпитализирован для лечения простаты. Как отмечалось, 75-летнему монарху сделают "коррекционную процедуру" из-за увеличения простаты.

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ВеликобританияЧарльз III