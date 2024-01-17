Короля Чарльза III наступного тижня госпіталізують для операції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як зазначили сьогодні, 17 січня, у Букінгемському палаці, стан монарха є доброякісним. Разом з тим його заплановані публічні виступи будуть відкладені "на короткий період", поки король не відновиться після корекційної процедури.

Зокрема, король мав низку зустрічей і заходів, запланованих у Dumfries House у Східному Ейрширі на четвер і п'ятницю, 18 та 19 січня відповідно, які зараз відкладено за порадою його лікаря.

Що кажуть медики про діагноз

Національна служба охорони здоров'я Британії описує доброякісне збільшення передміхурової залози як стан, що може впливати на сечовипускання, і воно є поширеним серед чоловіків старше 50 років.

"Це не рак і зазвичай не становить серйозної загрози для здоров'я... Багато чоловіків хвилюються, що збільшення простати означає підвищений ризик розвитку раку простати. Це не так", - йдеться в повідомленні на сайті служби.

Також британські медики зауважили, що причина збільшення простати невідома, але вважається, що це пов'язано з гормональними змінами, коли чоловік стає старшим.

Баланс гормонів в організмі людини змінюється з віком, і це може призвести до збільшення передміхурової залози.

Операції у членів монаршої родини

Зазначається, що повідомлення королівського двору про заплановану операцію монарха надійшло приблизно через дві години після того, як було оголошено про перенесену операцію на черевній порожнині його невісткою, принцесою Уельською.

"Її Королівська Високість принцеса Уельська вчора була госпіталізована для планової операції на черевній порожнині. Операція пройшла успішно, і очікується, що вона залишиться в лікарні від десяти до чотирнадцяти днів, перш ніж повернутися додому для продовження одужання", - йдеться у заяві Букінгемського палацу. Січня.

Також королівська канцелярія додала, що, судячи з нинішніх медичних рекомендацій, принцеса "навряд чи повернеться до громадських обов'язків до Великодня".