Королівська перемога "Реала" в Ель Класіко поховала шанси "Барселони" на титул: відео

Іспанія, Ла Ліга, 32-й тур

"Реал" – "Барселона" – 3:2

Голи: Вінісіус, 18 (пенальті), Лукас, 73, Беллінгем, 90+1 – Крістенсен, 6, Лопес, 69

Каталонці забили швидкий м'яч після грубої помилки Луніна. Українець помилився на виході під час подачі Рафіньї з кутового та дозволив Крістенсену головою спрямувати м'яч у ворота. Мадридці швидко відігралися – Вінісіус реалізував одинадцятиметровий за фол проти Лукаса.

Трохи реабілітувався Лунін у середині тайму. Голкіпер збірної України зупинив на лінії підступний прямий удар від кутового прапорця. Та в другій половині воротарю довелося вдруге витягувати м'яч із сітки – Лунін відбив перед собою постріл Ямала, а Лопес зіграв на добиванні.

Утім, "Реал" зумів організувати камбек. Спершу Лукас із меж штрафного з льоту замкнув простріл Вінісіуса. А в доданий арбітром час атака "вершкових" потужним ударом Беллінгема під поперечину – 3:2 у підсумку.

Перемога в Ель Класіко збільшила відрив "Реала" нагорі турнірної таблиці Ла Ліги до 11-ти очок. Мадридці набрали 81 очко, а в "Барселони" залишилося в активі 70 пунктів. У шести фінальних турах "вершковим" достатньо набрати 7 очок, щоб стати чемпіоном Іспанії.