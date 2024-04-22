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Королевская победа "Реала" в Эль-Класико похоронила шансы "Барселоны" на титул: видео

Фото: Джуд Беллингем подтвердил статус лидера "сливочных" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" в сверхпринципиальном противостоянии одолел "Барселону" в 32 туре чемпионата Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 32-й тур

"Реал" – "Барселона" – 3:2

Голы: Винисиус, 18 (пенальти), Лукас, 73, Беллингем, 90+1 – Кристенсен, 6, Лопес, 69

 

 

Каталонцы забили быстрый мяч после грубой ошибки Лунина. Украинец ошибся на выходе при подаче Рафиньи с углового и позволил Кристенсену головой направить мяч в ворота. Мадридцы быстро отыгрались – Винисиус реализовал одиннадцатиметровый за фол против Лукаса.

Немного реабилитировался Лунин в середине тайма. Голкипер сборной Украины остановил на линии коварный прямой удар от углового флажка. Но во второй половине вратарю пришлось вторично вытаскивать мяч из сетки – Лунин отразил перед собой выстрел Ямала, а Лопес сыграл на добивании.

Впрочем, "Реал" смог организовать камбэк. Сначала Лукас из пределов штрафной с лета замкнул прострел Винисиуса. А в добавленное арбитром время атака "сливочных" мощным ударом Беллингема под перекладину - 3:2 в итоге.

Победа в Эль Класико увеличила отрыв "Реала" наверху турнирной таблицы Ла Лиги до 11 очков. Мадридцы набрали 81 очко, а у "Барселоны" осталось в активе 70 пунктов. В шести финальных турах "сливочным" достаточно набрать 7 очков, чтобы стать чемпионом Испании.

К слову, ранее составили список украинцев-бомбардиров в топ-5 чемпионатов Европы.

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РеалБарселонаЧемпионат Испании