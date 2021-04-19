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Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу

Автор: Анастасия Рокитна

По случаю празднования Национального Дня Таиланда все без исключения заключенные в королевстве граждане Украины получили королевское помилование. Сейчас 6 украинцев уже вернулись домой.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook украинский омбудсмен Татьяна Денисова.

В частности, двое получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), одно лицо - на 1/2, а 6 гражданам Украины сократили сроки и они освобождены от дальнейшего наказания.

"9 украинцев, которые находились в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, получили королевское помилование", - сообщила омбудсмен.

Денисова отметила, что 6 украинцев уже вернулись домой, однако в Королевстве Таиланд остаются в заключении трое граждан.

Напомним, спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что на Донбассе боевики удерживают до 300 человек.

Отметим, в конце декабря из российского плена в Украину вернулся политзаключенный Александр Шумков.

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