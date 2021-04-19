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Королівське помилування. Шість ув’язнених в Таїланді українців вийшли на свободу

Автор: Анастасія Рокитна

З нагоди відзначення Національного Дня Таїланду всі без винятку ув’язнені в королівстві громадяни України отримали королівське помилування. Наразі 6 українців вже повернулись додому.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook український омбудсмен Тетяна Денісова.

Зокрема, двоє отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), одна особа - на 1/2, а 6 громадянам України було скорочено термін та звільнено від подальшого покарання.

"9 українців, які перебували у виправних закладах Королівства Таїланд, отримали королівське помилування", - повідомила омбудсмен.

Денісова зазначила, що 6 українців вже повернулись додому, однак в Королівстві Таїланд залишаються в ув’язненні троє громадян.

Нагадаємо, спікер Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, радник з інформаційної політики глави української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що на Донбасі бойовики утримують до 300 осіб.

Зазначимо, наприкінці грудня з російського полону в Україну повернувся політв'язень Олександр Шумков.

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