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Королева Великобритании встретится с мировыми лидерами перед саммитом G7

Лондон, Воскресенье 31 января 2021 23:56
Королева Великобритании встретится с мировыми лидерами перед саммитом G7
Фото: Елизавета II (The Royal Family)
Автор: Артур Родивилов

Королева Великобритании Елизавета II встретится с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами в Букингемском дворце перед саммитом G7. Он состоится в курортном городке Корнуолле в июне.

Об этом сообщает The Times.

В июне к ней присоединятся на приеме герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские в соответствии с планами, разработанными королевскими и правительственными чиновниками для укрепления "особых отношений" между Великобританией и США после Brexit.

Принц Чарльз, который отказался от встречи с Дональдом Трампом во время его визита в 2018 году, также посетит встречу с новым президентом США.

Встреча один на один между королевой и президентом станет ее первым значительным дипломатическим мероприятием после ее возвращения в Лондон.

РФ была исключена из "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма. С тех пор представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в "Большой восьмерке" связано с крымским вопросом и соблюдением Москвой минских соглашений, предусматривающих прекращение войны против Украины.

Ранее Трамп говорил, что рассматривает возможность провести саммит G7 после всеобщих выборов в США. Напомним, ранее саммит лидеров G7 был перенесен на сентябрь.

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