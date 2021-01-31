Королева Великобританії зустрінеться зі світовими лідерами перед самітом G7

Фото: Єлизавета II (The Royal Family)

Королева Великобританії Єлизавета II зустрінеться з президентом США Джо Байденом і іншими світовими лідерами в Букінгемському палаці перед самітом G7. Він відбудеться в курортному містечку Корнуоллі в червні.

Про це повідомляє The Times.

У червні до неї приєднаються на прийомі герцогиня Корнуольська, а також герцог і герцогиня Кембриджські згідно з планами, розробленими королівськими урядовцями для зміцнення "особливих відносин" між Великобританією і США після Brexit.

Принц Чарльз, який відмовився від зустрічі з Дональдом Трампом під час його візиту у 2018 році, також відвідає зустріч з новим президентом США.

Зустріч сам на сам між королевою і президентом стане її першим значним дипломатичним заходом після її повернення в Лондон.

РФ була виключена з "Великої вісімки" у 2014 році після анексії Криму. З того часу представники західних країн неодноразово заявляли, що відновлення участі РФ у "Великій вісімці" пов'язане з кримським питанням і дотриманням Москвою мінських угод, що передбачають припинення війни проти України.

Раніше Трамп говорив, що розглядає можливість провести саміт G7 після загальних виборів у США. Нагадаємо, раніше саміт лідерів G7 був перенесено на вересень.