Королева Великобритании посетила новую ветку метро Лондона, ​​названную в ее честь

Королева Великобритании Елизавета II приняла участие в открытии новой линии метро в Лондоне, ​​названной в ее честь. Новая ветка метро должна быть открыта для публики 24 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

О визите Елизаветы в анонсе мероприятия не сообщалось, но в Букингемском дворце заявили, что организаторы были проинформированы о возможности ее участия.

Королеве также дали карту проезда Oyster и показали, как использовать ее в билетном автомате. Вместе с монархом присутствовали ее младший сын принц Эдвард и премьер-министр Борис Великобритании Борис Джонсон.