Королева Великобритании посетила новую ветку метро Лондона, ​​названную в ее честь

Королева Великобритании Елизавета II приняла участие в открытии новой линии метро в Лондоне, названной в ее честь. Новая ветка метро должна быть открыта для публики 24 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
О визите Елизаветы в анонсе мероприятия не сообщалось, но в Букингемском дворце заявили, что организаторы были проинформированы о возможности ее участия.
Королеве также дали карту проезда Oyster и показали, как использовать ее в билетном автомате. Вместе с монархом присутствовали ее младший сын принц Эдвард и премьер-министр Борис Великобритании Борис Джонсон.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании впервые за 59 лет пропустила открытие заседания парламента. Ранее королева Елизавета пропускала открытие парламента только в 1959 и 1963 годах, когда она была беременна принцами Эндрю и Эдвардом соответственно.
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