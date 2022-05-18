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Королева Великобританії відвідала нову гілку метро Лондона, названу на її честь

Королева Єлизавета II (Фото: nieuwsblad.be)
Автор: Константин Широкун

Королева Великобританії Єлизавета II взяла участь у відкритті нової лінії метро в Лондоні, названої на її честь. Нова гілка метро повинна бути відкрита для публіки 24 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Про візит Єлизавети в анонсі заходу не повідомлялося, але в Букінгемському палаці заявили, що організатори були проінформовані про можливість її участі.

Королеві також дали карту проїзду Oyster і показали, як використовувати її в квитковому автоматі. Разом з монархом були присутні її молодший син принц Едвард і прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Раніше повідомлялося, що королева Великобританії вперше за 59 років пропустила відкриття засідання парламенту. Раніше королева Єлизавета пропускала відкриття парламенту тільки в 1959 і 1963 роках, коли вона була вагітна принцами Ендрю і Едвардом відповідно.

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ВеликобританіяЛондонЄлизавета II