ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Королева Великобритании впервые за 59 лет пропустила открытие заседания парламента

Новина українською →
Лондон, Среда 11 мая 2022 04:25
Королева Великобритании впервые за 59 лет пропустила открытие заседания парламента Королева Елизавета II (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Королева Елизавета II впервые за 59 лет пропустила церемонию открытия парламента Великобритании, передав эту обязанность своему наследнику принцу Чарльзу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

96-летний монарх обычно председательствует на пышном мероприятии и зачитывает законодательную программу своего правительства с позолоченного трона в Палате лордов. Но в Букингемском дворце заявили, что королева вынуждена пропустить ежегодное мероприятие из-за "эпизодических проблем с передвижением". Чарльз, принц Уэльский, произнес речь королевы.

Королеву редко видели на публике с тех пор, как она провела внеплановую ночь в больнице в октябре прошлого года. Она также заразилась COVID-19 в феврале.

Ранее королева Елизавета пропускала открытие парламента только в 1959 и 1963 годах, когда она была беременна принцами Эндрю и Эдвардом соответственно. Отсутствие монарха в парламенте усилило опасения, что она, возможно, не сможет сыграть полноценную роль в публичных торжествах в следующем месяце, посвященных ее платиновому юбилею.

Ранее министр обороны Великобритании заявил, что его страна поддержит Финляндию и Швецию в случае нападения России. Он также добавил, что Британия будет придерживаться такой позиции, где бы ни находились две страны в процессе подачи заявок вступления в НАТО.

Напомним, в начале апреля Джонсон посетил Киев с неофициальным визитом, где встретился с Зеленским. Британский премьер заверил, что Украина получит бронетехнику и противокорабельные ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Елизавета II
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы