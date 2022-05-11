Королева Великобритании впервые за 59 лет пропустила открытие заседания парламента
Королева Елизавета II впервые за 59 лет пропустила церемонию открытия парламента Великобритании, передав эту обязанность своему наследнику принцу Чарльзу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
96-летний монарх обычно председательствует на пышном мероприятии и зачитывает законодательную программу своего правительства с позолоченного трона в Палате лордов. Но в Букингемском дворце заявили, что королева вынуждена пропустить ежегодное мероприятие из-за "эпизодических проблем с передвижением". Чарльз, принц Уэльский, произнес речь королевы.
Королеву редко видели на публике с тех пор, как она провела внеплановую ночь в больнице в октябре прошлого года. Она также заразилась COVID-19 в феврале.
Ранее королева Елизавета пропускала открытие парламента только в 1959 и 1963 годах, когда она была беременна принцами Эндрю и Эдвардом соответственно. Отсутствие монарха в парламенте усилило опасения, что она, возможно, не сможет сыграть полноценную роль в публичных торжествах в следующем месяце, посвященных ее платиновому юбилею.
Ранее министр обороны Великобритании заявил, что его страна поддержит Финляндию и Швецию в случае нападения России. Он также добавил, что Британия будет придерживаться такой позиции, где бы ни находились две страны в процессе подачи заявок вступления в НАТО.
Напомним, в начале апреля Джонсон посетил Киев с неофициальным визитом, где встретился с Зеленским. Британский премьер заверил, что Украина получит бронетехнику и противокорабельные ракеты.
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