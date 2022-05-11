Королева Великобритании впервые за 59 лет пропустила открытие заседания парламента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

96-летний монарх обычно председательствует на пышном мероприятии и зачитывает законодательную программу своего правительства с позолоченного трона в Палате лордов. Но в Букингемском дворце заявили, что королева вынуждена пропустить ежегодное мероприятие из-за "эпизодических проблем с передвижением". Чарльз, принц Уэльский, произнес речь королевы.

Королеву редко видели на публике с тех пор, как она провела внеплановую ночь в больнице в октябре прошлого года. Она также заразилась COVID-19 в феврале.

Ранее королева Елизавета пропускала открытие парламента только в 1959 и 1963 годах, когда она была беременна принцами Эндрю и Эдвардом соответственно. Отсутствие монарха в парламенте усилило опасения, что она, возможно, не сможет сыграть полноценную роль в публичных торжествах в следующем месяце, посвященных ее платиновому юбилею.