Королева Великобритании может отречься от престола

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Sun.

В подтверждение издание приводит статистику, согласно которой Елизавета II посещает все меньше официальных мероприятий, а замещает ее именно Чарльз.

По словам собеседника газеты, отречение королевы может быть приурочено к ее 95-му дню рождения.

Елизавета II является королевой с 1952 года. Дольше нее Великобританией (ранее Англией) не правил ни один монарх.

Напомним, Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского союза в случае, если до 31 октября текущего года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Добавим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подготовил план, благодаря которому любая дальнейшая отсрочка Brexit станет юридически невозможной. Советники премьера провели совещание, где выработали стратегию пресечения попыток парламента продлить срок действия выхода Британии из Евросоюза, на случай, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем о новых условиях Brexit.