Королева Великобританії може відректися від престолу

Королева Великобританії Єлизавета II може відректися від престолу протягом найближчих 18 місяців на користь свого сина Чарльза. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Sun.

В підтвердження видання наводить статистику, згідно якої Єлизавета II відвідує все менше офіційних заходів, а заміщає її саме Чарльз.

За словами співрозмовника газети, зречення королеви може бути приурочено до її 95-го дня народження.

Єлизавета II є королевою з 1952 року. Довше за неї Великобританією (раніше Англією) не правил ні один монарх.

Нагадаємо, Королева Великобританії Єлизавета II підписала закон, який відкладає вихід країни із Європейського союзу в разі, якщо до 31 жовтня поточного року не буде підписано угоду з Брюсселем.

Додамо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підготував план, завдяки якому будь-яка подальша відстрочка Brexit стане юридично неможливою. Радники прем'єра провели нараду, де виробили стратегію припинення спроб парламенту продовжити термін дії виходу Британії з Євросоюзу, на випадок, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем про нових умовах Brexit.