Королева Елизавета призвала мир действовать в борьбе с изменениями климата

В послании королевы говорится, что время для слов перешло во время для действий. Она призвала мировых лидеров подумать о будущих поколениях.

"Многие надеются, что наследие этого саммита - записанное в учебниках истории, которые еще не напечатаны - описывают вас как лидеров, которые не упустили возможность; и что вы ответили на призыв этих будущих поколений", - сказала Елизавета.

Она призвала мировых лидеров создать четкий план по борьбе с изменением климата.