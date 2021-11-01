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Королева Елизавета призвала мир действовать в борьбе с изменениями климата

Автор: Наталья Скороход

Королева Великобритании Елизавета ІІ не смогла лично присутствовать на саммите по климату COP26 в Глазго из-за рекомендаций врачей. Вместо этого прислала свое послание, в котором призвала мир действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В послании королевы говорится, что время для слов перешло во время для действий. Она призвала мировых лидеров подумать о будущих поколениях.

"Многие надеются, что наследие этого саммита - записанное в учебниках истории, которые еще не напечатаны - описывают вас как лидеров, которые не упустили возможность; и что вы ответили на призыв этих будущих поколений", - сказала Елизавета.

Она призвала мировых лидеров создать четкий план по борьбе с изменением климата.

Напомним, что врачи рекомендовали Елизавете отдохнуть две недели. Из-за этого отложили важные визиты.

Также сообщалось, что Джонсон рассказал о самочувствии королевы. По его словам, она в хорошей форме.

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Изменение климатаВеликобритания