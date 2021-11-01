RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Королева Єлизавета закликала світ діяти в боротьбі зі змінами клімату

Автор: Наталья Скороход

Королева Великобританії Єлизавета ІІ не змогла особисто бути присутньою на саміті з клімату COP26 в Глазго через рекомендації лікарів. Замість цього прислала своє послання, в якому закликала світ діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У посланні королеви йдеться, що час для слів перейшло під час для дій. Вона закликала світових лідерів подумати про майбутні покоління.

"Багато хто сподівається, що спадщина цього саміту - записана в підручниках історії, які ще не надруковані - описують вас як лідерів, які не упустили можливість; і що ви відповіли на заклик цих майбутніх поколінь", - сказала Єлизавета.

Вона закликала світових лідерів створити чіткий план по боротьбі зі зміною клімату.

Нагадаємо, що лікарі рекомендували Єлизаветі відпочити два тижні. Через це відклали важливі візити.

Також повідомлялося, що Джонсон розповів про самопочуття королеви. За його словами, вона в хорошій формі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зміна кліматуВеликобританія