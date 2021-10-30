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"Она в очень хорошей форме": Джонсон рассказал о самочувствии Елизаветы II

Новина українською →
Суббота 30 октября 2021 15:27
"Она в очень хорошей форме": Джонсон рассказал о самочувствии Елизаветы II Фото: Елизавета II, королева Великобритании и королевств Содружества (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, у королевы Елизаветы II нет серьезных проблем со здоровьем. Сейчас она находится в отличной форме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отметил Джонсон, королева прислушалась к советам врачей касаемо отдыха. В то же время она находится в отличной форме.

"Она просто последовала советам своих врачей немного отдохнуть, и я полагаю, что это важно. Считаю, что вся наша страна желает ей лучшего", - заявил Джонсон.

Добавим, что Елизавета II отказалась посетить климатический саммит в Глазго после того, как врачи посоветовали ей в течение двух недель работать в облегченном режиме. Сегодня она отдыхает в своем доме в Виндзорском замке.

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Елизавета II Борис Джонсон Великобритания
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