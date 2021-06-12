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Королева Єлизавета II зустрілася з лідерами G7

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Британія, Субота 12 червня 2021 01:08
Королева Єлизавета II зустрілася з лідерами G7 Фото: Королева Єлизавета II (instagram.com/theroyalfamily/)
Автор: Даша Харченко

Королева Єлизавета II зустрілася з лідерами країн "Великої сімки". Вони зібралися на саміт у британському Корнуоллі.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що королеву на зустрічі з лідерами G7 в Eden Project супроводжували принц Уельський, герцогиня Корнуолльська, герцог та герцогиня Кембриджські.

Нагадаємо, 11 червня у британському Корнуоллі стартував саміт лідерів держав G7. На порядку денному саміті будуть пандемія коронавірусу та відносини з Росією.

Також РБК-Україна писало, що поблизу місця проведення саміту G7 сьогодні арештували декількох людей.

Нагадаємо, Сполучені Штати та інші країни Великої сімки мають намір надати фінансову допомогу країнам, які зазнають найбільших труднощів у боротьбі з COVID-19. На їхні потреби з фонду Міжнародного валютного фонду можуть виділити 100 мільярдів доларів.

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